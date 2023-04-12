Западные Балканы тяжело отравлены пропагандой РФ, которую тиражируют сербские медиа — США

По словам руководителя Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте США Джеймса Рубина, Россия все еще пытается расколоть Европу. А в балканских странах российская дезинформация по преимуществу ретранслируется через масс-медиа Сербии.

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В среду, 12 апреля, специальный представитель США по противодействию дезинформации Джеймс Рубин назвал российскую пропаганду, распространяющуюся посредством СМИ Сербии, угрозой региону Западных Балкан. Об этом сообщает Firstpost.

Рубин, который руководит Центром глобального взаимодействия при Госдепартаменте США, заявил, что упомянутый регион "достаточно серьезно отравлен" российскими информационными кампаниями.

63-летний ветеран американской дипломатии обеспокоен тем, что "в этой части мира российская дезинформация часто ретранслируется через сербские масс-медиа", об этом он сказал в интервью журналистам во время визита в Скопье, столицу Северной Македонии.

Рубин также отметил, что попытка Путина сместить украинское правительство и добиться раскола в Европе провалилась.

Но это еще не означает, что Россия больше не пытается распространять "яд дезинформации и разделения".

Напомним, что пропаганда РФ и КНР рушится из-за повсеместных камер, которые разоблачают агрессоров. Контр-адмирал США Майк Студеман заявил 6 апреля о том, что современные технологии позволяют привлечь к ответственности и Владимира Путина, и Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что одному из главных пропагандистов Кремля Семену Пегову сообщили о подозрении за фейки и дезинформацию. Пегов курирует ряд антиукраинских медиа-проектов, в том числе ведет Telegram-канал "WarGonzo".