Пропаганда России и Китая рушится из-за вездесущих камер: как они разоблачают агрессоров

По словам контр-адмирала США Майка Студемана, современные технологии записи позволят привлечь к ответственности Владимира Путина и Си Цзинпиня.

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России и Китаю становится все сложнее вести лживую пропаганду на международной арене из-за широкого распространения камер. Об этом командующий Управлением военно-морской разведки США контр-адмирал Майк Студеман заявил 5 апреля на конференции в Нэшнл-Харборе, штат Мэриленд, передает Defence News.

Фотографии, видео и другие изображения боевых действий с участием российских и китайских войск, стали важными доказательствами для разоблачения пропаганды, которую Россия и Китай распространяют при освещении международных конфликтов. По словам Майка Студемана, записи с камер в итоге помогут привлечь президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина к ответственности.

В качестве одного из свежих примеров военный привел крушение американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, который российская авиация сбила над Черным морем 14 марта. Благодаря видеозаписи с камеры дрона весь мир увидел, как два Су-27 беспорядочно летели, сливая топливо, а затем один из них столкнулся с MQ-9, что и привело к повреждению последнего.

Кроме того, камеры зафиксировали предполагаемые военные преступления российских войск в Украине, а также перехваты самолетов по всему миру. По данным Майка Студеман, с 2021 по 2023 год Китай более 100 раз перехватывал самолеты США в международном воздушном пространстве. На видео также зафиксировали попытку китайского корабля ослепить экипаж береговой охраны Филиппин в феврале.

"Филиппины и другие все понимают и все записывают. Их лучшая система вооружения — это не пушка и не ракета, а камера или видеокамера, чтобы показать миру, что происходит на самом деле", — подчеркнул Майк Студеман. — "Сохранять молчание в мире, который я описал, и потакать картине Китая — это не вариант. Оно не поможет нашим интересам безопасности или интересам любой другой страны".

Напомним, 14 марта российский Су-27 столкнулся с дроном MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем. Самолет задел и повредил пропеллер американского беспилотника, выведя его из строя.

В августе писали, как благодаря камерам установили личность российского военного, убившего двух украинцев в Буче. По данным полции, старший лейтенант 5-й отдельной гвардейской танковой бригады ВС РФ расстрелял своих жертв в спины, теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.