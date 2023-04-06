Пропаганда Росії та Китаю руйнується через всюдисущі камери: як вони викривають агресорів

За словами контрадмірала США Майка Студемана, сучасні технології запису дозволять притягнути до відповідальності Володимира Путіна та Сі Цзінпіня.

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Росії та Китаю стає все складніше вести брехливу пропаганду на міжнародній арені через широке поширення камер. Про це командувач Управління військово-морської розвідки США контрадмірал Майк Студеман заявив 5 квітня на конференції в Нешнл-Харборі, штат Меріленд, передає Defence News.

Фотографії, відео та інші зображення бойових дій за участю російських та китайських військ стали важливими доказами для викриття пропаганди, яку Росія та Китай поширюють при висвітленні міжнародних конфліктів. За словами Майка Студемана, записи з камер у результаті допоможуть притягнути президента РФ Володимира Путіна та лідера КНР Сі Цзіньпіна до відповідальності.

Як один із нових прикладів військовий навів аварію американського розвідувального безпілотника MQ-9 Reaper, який російська авіація збила над Чорним морем 14 березня. Завдяки відеозапису з камери дрону весь світ побачив, як два Су-27 безладно летіли, зливаючи паливо, а потім один з них зіткнувся з MQ-9, що призвело до пошкодження останнього.

Крім того, камери зафіксували ймовірні воєнні злочини російських військ в Україні, а також перехоплення літаків по всьому світі. За даними Майка Студемана, з 2021 по 2023 Китай понад 100 разів перехоплював літаки США в міжнародному повітряному просторі. На відео також зафіксували спробу китайського корабля засліпити екіпаж берегової охорони Філіппін у лютому.

"Філіппіни та інші всі розуміють і все записують. Їхня найкраща система озброєння — це не гармата і не ракета, а камера або відеокамера, щоб показати світові, що відбувається насправді, — підкреслив Майк Студеман. — Зберігати мовчання у світі, який я описав, і потурати картині Китаю — це не варіант. Воно не допоможе інтересам нашої безпеки або інтересам будь-якої іншої країни".

Нагадаємо, 14 березня російський Су-27 зіткнувся з дроном MQ-9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Літак зачепив і пошкодив пропелер американського безпілотника, вивівши його з ладу.

У серпні писали, як завдяки камерам встановили особу російського військового, який убив двох українців у Бучі. За даними поліції, старший лейтенант 5-ї окремої гвардійської танкової бригади ЗС РФ розстріляв своїх жертв у спини, тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.