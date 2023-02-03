Фейки и дезинформация: топ-пропагандисту Кремля Семену Пегову сообщили о подозрении (фото)

Пегов является куратором некоторых антиукраинских медиа-проектов, а также автором Telegram-канала "WarGonzo". За свою деятельность он имеет "награды", которые вручал ему лично Путин.

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Украинские правоохранители объявили о подозрении российскому блогеру пропагандисту. Как сообщила 3 февраля пресс-служба Офиса генерального прокурора, речь идет об авторе Telegram-канала под названием "WarGonzo", который оправдывает вооруженную агрессию РФ, а также распространяет фейки и дезинформацию.

"По данным следствия, он систематически на YouTube для проекта "WarGonzo" и в пророссийском Telegram-канале создает пропагандистские материалы на военную тематику. В видеоматериалах и других обращениях он оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, оккупацию территорий нашего государства", — говорится в сообщении.

Кроме того правоохранители отметили, что подозреваемый является куратором некоторых медиа-проектов, деятельность который имеет антиукраинский характер и направлена на свержение конституционного строя в Украине. Также сообщается, что подозреваемый много раз незаконно приезжал на временно оккупированные территории и брал интервью у представителей "власти ЛДНР".

Также было подчеркнуто, что подозреваемый имеет награды, которые вручал ему лично президент РФ Владимир Путин.

Таким образом его действия подпадают под ч. 2 ст. 436-2 УК Украины (Оправдание вооруженной агрессии РФ и глорификация ее участников).

Автор канала "WarGonzo"

В публикации Офиса генпрокурора не указано имя подозреваемого, однако выложено фото из открытых источников с размытым лицом. Предположительно речь идет о Семене Пегове. Российское информационное агентство "РБК" утверждает, что Семен Пегов является "военным журналистом и основателем Telegram-канала WarGonzo".

[ + – ] Фотография на сайте Офиса генерального прокурора

Поисковик Google также определяет Семена Пегова, как автора канала WarGonzo.

[ + – ] результаты поиска в Google

Журналисты "Слово и Дело", со ссылкой на данные Нацполиции сообщили, что аудитория пропагандиста Пегова на различных интернет-ресурсах составляет около 3 миллионов пользователей, а количество просмотров материалов – более 500 миллионов.

Напомним, 23 октября российский пропагандист и основатель Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов получил ранение под оккупированным Донецком. Позже он рассказал, что под селом Водяное в Ясиноватском районе он подорвался на противопехотной мине "Лепесток". А 7 ноября стало известно, что Пегову ампутировали ногу. По этому поводу он решил с иронией написать, что прямо сейчас ему выращивают ногу сотрудники института цитологии и генетики СО РАН.