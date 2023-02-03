Фейки та дезінформація: топпропагандисту Кремля Семену Пєгову повідомили про підозру (фото)

Пєгов є куратором деяких антиукраїнських медіапроєктів, а також автором Telegram-каналу "WarGonzo". За свою діяльність він має нагороди, які вручав йому особисто Путін.

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Українські правоохоронці оголосили про підозру російському блогеру пропагандисту. Як повідомила 3 лютого пресслужба Офісу генерального прокурора, йдеться про автора Telegram-каналу під назвою "WarGonzo", який виправдовує збройну агресію РФ, а також поширює фейки та дезінформацію.

"За даними слідства, він систематично на YouTube для проєкту "WarGonzo" та у проросійському Telegram-каналі створює пропагандистські матеріали на військову тематику. У відеоматеріалах та інших зверненнях він виправдовує збройну агресію РФ проти України, окупацію територій нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці зазначили, що підозрюваний є куратором деяких медіапроєктів, діяльність який має антиукраїнський характер і спрямована на повалення конституційного ладу в Україні. Також повідомляється, що підозрюваний багато разів незаконно приїжджав на тимчасово окуповані території та брав інтерв'ю у представників "влади ЛДНР".

Також наголошено, що підозрюваний має нагороди, які вручав йому особисто президент РФ Володимир Путін.

Так, його дії підпадають під ч. 2 ст. 436-2 КК України (Виправдання збройної агресії РФ та глорифікація її учасників).

Автор каналу "WarGonzo"

У публікації Офісу генпрокурора не вказано ім'я підозрюваного, проте викладено фото з відкритих джерел із розмитою особою. Імовірно йдеться про Семена Пєгова. Російське інформаційне агентство "РБК" стверджує, що Семен Пєгов є "військовим журналістом та засновником Telegram-каналу WarGonzo".

[ + – ] Фотографія на сайті Офісу генерального прокурора

Пошуковик Google також визначає Семена Пєгова як автора каналу WarGonzo.

[ + – ] Результати пошуку в Google

Журналісти "Слово і Справа", з посиланням на дані Нацполіції, повідомили, що аудиторія пропагандиста Пєгова на різних інтернет-ресурсах становить близько 3 мільйонів користувачів, а кількість переглядів матеріалів — понад 500 мільйонів.

Нагадаємо, 23 жовтня російський пропагандист та засновник Telegram-каналу "WarGonzo" Семен Пєгов отримав поранення під окупованим Донецьком. Пізніше він розповів, що під селом Водяне у Ясинуватському районі він підірвався на протипіхотній міні "Лепесток". А 7 листопада стало відомо, що Пєгову ампутували ногу. З цього приводу він вирішив з іронією написати, що саме зараз йому вирощують ногу співробітники інституту цитології та генетики СВ РАН.