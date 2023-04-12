Західні Балкани важко отруєні пропагандою РФ, яку тиражують сербські медіа

За словами керівника Центру глобальної взаємодії при Держдепартаменті США Джеймса Рубіна, Росія все ще намагається розколоти Європу. А в балканських країнах російська дезінформація переважно ретранслюється через мас-медіа Сербії.

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У середу, 12 квітня, спеціальний представник США з протидії дезінформації Джеймс Рубін назвав російську пропаганду, яка розповсюджується через ЗМІ Сербії, загрозою регіону Західних Балкан. Про це повідомляє Firstpost.

Рубін, який керує Центром глобальної взаємодії при Держдепартаменті США, заявив, що згаданий регіон "досить серйозно отруєний" російськими інформаційними кампаніями.

63-річний ветеран американської дипломатії стурбований тим, що "у цій частині світу російська дезінформація часто ретранслюється через сербські мас-медіа", про це він сказав в інтерв'ю журналістам під час візиту до Скоп'є, столиці Північної Македонії.

Рубін також зазначив, що спроба Путіна усунути український уряд і домогтися розколу в Європі провалилася, але це ще не означає, що Росія більше не намагається поширювати "отруту дезінформації та поділу".

Нагадаємо, що пропаганда РФ і КНР руйнується через повсюдні камери, які викривають агресорів. Контр-адмірал США Майк Студеман заявив 6 квітня про те, що сучасні технології дозволяють притягнути до відповідальності і Володимира Путіна, і Сі Цзіньпіна.

Раніше повідомлялося, що одному з головних пропагандистів Кремля Семену Пегову повідомили про підозру за фейки та дезінформацію. Пегов займається низкою антиукраїнських медіа-проектів, у тому числі веде Telegram-канал "WarGonzo".