Протесты в Косово: вмешались миротворцы НАТО, а СМИ сообщают о пострадавших (фото, видео)

Сербская община требует от правительства Косово уволить этнических албанцев с должностей мэров и вернуть местным администрациям, которые финансируются Белградом, право на возобновление своей деятельности.

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В понедельник, 29 мая, миротворцы из НАТО (KFOR) установили границы безопасности вокруг трех городских советов на территории частично признанного Косово. Это было сделано с целью сдерживания сербских протестов против назначения этнических албанцев на посты мэров в районах, где проживают сербы. Об этом 29 мая сообщает Еuractiv.

По информации издания, в городе Звечан государственная полиция, состоящая исключительно из этнических албанцев, применила перцовый газ для разгона толпы сербов, которые прорвали баррикаду безопасности и пытались проникнуть силой в здание муниципалитета.

В то же время, в городе Лепосавич, расположенном недалеко от границы с Сербией, военные силы США установили колючую проволоку вокруг здания муниципалитета, чтобы защитить его от протестующих. В городе Зубин-Потоце миротворцы НАТО также заблокировали ратушу, чтобы предотвратить доступ сербов.

Отмечается, что сербы отказались участвовать в местных выборах в апреле. В результате этого этнические албанские кандидаты одержали победу на выборах мэров в четырех муниципалитетах, где проживает большинство сербского населения, включая Северную Митровицу.

Данные о протестах расходятся

Согласно информации просербского издания Kosovo Online, двое сербов были ранены в результате нападения со стороны силовых структур и косовской полиции, один из них находится в тяжелом состоянии.

В то же время албанский телеканал RTK сообщает, что пострадавших не было. Они отмечают, что инцидент начался с того, что протестующие бросили гранаты и слезоточивый газ в сторону силовых структур.

Требования сербов

В настоящее время сербы требуют от косовского правительства уволить этнических албанцев с постов мэров и позволить местным администрациям, финансируемым Белградом, возобновить свою деятельность.

На прошлой неделе, в пятницу, полиция была вынуждена сопровождать на работу трех из четырех албанских мэров. В ходе этих действий сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал в воскресенье правительство Косово снизить напряженность в отношениях с Сербией.

"Приштина должна снизить эскалацию и воздержаться от односторонних дестабилизирующих действий", — написал Столтенберг в Twitter.

Премьер-министр Косово Альбин Курти, после телефонного разговора с главным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Борреллем, заявил в Twitter, что избранные мэры будут обслуживать всех граждан.

Отношения между Сербией и Косово

Напомним, Косово провозгласило свою независимость от Сербии в 2008 году. Независимость Косово признали 97 из 193 стран-членов ООН и 22 из 27 стран-членов ЕС. Однако Украина не признает независимость Косово и считает этот регион частью Сербии.

Летом 2022 года на границе между Косово и Сербии произошли столкновения из-за новых правил проезда в Косово, когда албанцы требовали, чтобы сербские номера автомобилей были заменены на косовские. Вопрос о внедрении новых правил был отложен на месяц для разрешения конфликта.

В декабре прошлого года отношения между сторонами снова обострились, когда власти Косово закрыли главный пограничный переход с Сербией в ответ на блокировку дороги на сербской стороне, проведенную протестующими.

В марте было сообщено, что Сербия и Косово якобы достигли соглашения о плане нормализации отношений. Однако уже 26 мая Министерство обороны Сербии подтвердило срочное выдвижение армии к административной границе с Косовом.

Напомним также, 29 мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер-министр Косово Альбин Курти "заигрался в какого-то Зеленского", в связи с чем в стране может произойти то, чего Сербия до сих пор не видела и "не могла мечтать".