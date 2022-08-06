В Косово опять стреляют: на границе с Сербией под обстрел попали пограничники

По данным правительства, обстрел стал вторым за неделю. В нем обвиняют преступные группировки.

Полиция Косово сообщила. что 6 августа около 11:25 по местному времени на границе с Сербией было обстреляно подразделение полиции Пограничного управления Зубин Поток. Инцидент произошел на озере Уджман, целью злоумышленников стал патрульный катер.

"Было около 10 выстрелов, — отметили в полиции. — Никто не пострадал".

На помощь полицейскому подразделению оперативно выдвинулась группа быстрого реагирования Пограничной полиции. Полицейские продолжают наблюдать за местностью и обещают, что по-прежнему будут бороться с преступностью, уделяя особое внимание контрабанде в этом районе.

[ + – ] Озеро Уджман находится на границе Косово и Сербии

Премьер-министр Косово Альбин Курти также прокомментировал инцидент.

"Это второй случай менее чем за неделю, когда косовская полиция подвергается нападению преступных группировок в северной части нашей территории, всего через шесть дней после воскресных инцидентов, — подчеркнул премьер. — К счастью, мы избежали жертв, и сейчас ведется полное расследование".

Напомним, днем 1 августа протестующие разблокировали дороги на севере Косово. Демонтаж произошел после того, как правительство Косово по совету западных политиков согласилось отложить до 1 сентября вступление в силу решения, которое разозлило этнических сербов, составляющих большинство населения на севере страны. Их обязали обращаться за документами и автомобильными номерными знаками, выдаваемыми косовскими правительственными учреждениями.

Когда начались волнения, косовский спецназ перекрыл границу, а сербские силовики начали стягивать к границе войска. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово собирается напасть на его страну ночью 1 августа и заверил, что его страна способна отразить военную угрозу.