У Косово знову стріляють: на кордоні із Сербією під обстріл потрапили прикордонники

За даними уряду, обстріл став другим за тиждень. У ньому звинувачують злочинні угруповання.

Поліція Косово повідомила, що 6 серпня близько 11:25 за місцевим часом на кордоні із Сербією було обстріляно підрозділ поліції Прикордонного управління Зубін Поток. Інцидент стався на озері Уджман, метою зловмисників став патрульний катер.

"Було близько 10 пострілів, — зазначили у поліції. — Ніхто не постраждав".

На допомогу поліцейському підрозділу оперативно виїхала група швидкого реагування Прикордонної поліції. Поліцейські продовжують спостерігати за місцевістю та обіцяють, що, як і раніше, боротимуться зі злочинністю, приділяючи особливу увагу контрабанді у цьому районі.

[ + – ] Озеро Уджман знаходиться на кордоні Косова та Сербії

Прем’єр-міністр Косово Альбін Курті також прокоментував інцидент.

"Це другий випадок менш ніж за тиждень, коли косовська поліція зазнає нападу злочинних угруповань у північній частині нашої території, лише через шість днів після недільних інцидентів, — наголосив прем'єр. — На щастя, ми уникли жертв, і зараз ведеться розслідування".

Нагадаємо, вдень 1 серпня протестувальники розблокували дороги на півночі Косова. Демонтаж відбувся після того, як уряд Косова за радою західних політиків погодився відкласти до 1 вересня набрання чинності рішенням, яке розлютило етнічних сербів, які становлять більшість населення на півночі країни. Їх зобов'язали звертатися за документами та автомобільними номерними знаками, які видають косовські урядові установи.

Коли почалися заворушення, косовський спецназ перекрив кордон, а сербські силовики почали стягувати до кордону війська. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що армія Косова має намір напасти на його країну вночі 1 серпня і запевнив, що його країна здатна відбити військову загрозу.