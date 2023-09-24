ВСУ впервые уничтожили российскую "мотолыгу" с установленной на ней корабельной РСЗО "Огонь"

По данным военных экспертов, боевая машина была уничтожена вблизи поселка Казачьи Лагеря на левом берегу Херсонщины.

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Вооруженные силы Украины успешно уничтожили первый российский многоцелевой легкий бронированный тягач (БТ-ЛБ) с пусковыми установками комплекса А-22 "Огонь", предназначенного для огнеметных и зажигательных операций на кораблях. Об этом сообщает украинский портал "Милитарный".

Согласно информации источник, боевая машина была уничтожена вблизи поселка Казачьи Лагеря на левом берегу Херсонщины.

"Учитывая приближенность населенного пункта к позициям украинских военных, средством поражения мог быть FPV-дрон или дрон с возможностью сброса боеприпасов. Подтверждением этому может служить обгоревший корпус боевой машины и визуальное отсутствие осколочных повреждений", — отмечается в сообщении.

Что известно о корабельной РСЗО "Огонь"

Комплекс А-22 "Огонь" – это широко известная с времен СССР огнеметно-зажигательная корабельная система, имеющая калибр 140 мм и предназначенный для использования на десантных судах с воздушной подушкой.

Установка, обозначаемая как МС-227, оборудована неуправляемыми ракетами типов ОФ-45, ЗЖ-45 или ОФД-45.

Основной боеприпас ОФ-45 предназначен для поражения легобронированной техники и пехоты, его вариант ОФД-45 имеет более мощную боевую часть и увеличенную дальность поражения. Дальность ведения огня снарядами ОФ-45 доходит до 4500 метров, ОФД-45 – до 9500 метров. Масса боевой части в первом случае составляет 5,56 килограмма, во втором – 6 килограммов.

Также есть зажигательные снаряды ЗЖ-45, по своим характеристикам близкие к ОФ-45.

Кроме того, сама пусковая установка есть двух типов, первый – это МС-227, в походном состоянии размещается в специальной нише, второй – стационарно размещаемый на палубе МС-227П. На российских МТ-ЛБ, вероятнее всего, используется именно МС-227П.

Установка включает в себя 22 ракеты, на кораблях боезапас хранится в специальных нишах, в случае с МТ-ЛБ вероятнее всего заряжается вручную.

Напомним, 20 сентября стало известно, что на Бахмутском направлении бойцы Сил специальных операций уничтожили пушку МСТА-Б со снарядами "Краснополь". Враг пытался замаскировать вооружение, однако в результате взаимодействия операторов ССО и артиллерии Сил обороны цель была ликвидирована.

В тот же день появилось видео, как в Херсонской области спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины ликвидировали три надводные лодки российской армии. В частности, бойцы нанесли удары дронами-камикадзе украинского производства. Вместе с лодками был уничтожен личный состав ВС РФ.