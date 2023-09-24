ЗСУ вперше знищили російську "мотолигу" зі встановленою на ній корабельною РСЗВ "Огонь"
За даними військових експертів, бойову машину було знищено поблизу селища Козачі Лагері на лівому березі Херсонщини.
Збройні сили України успішно знищили перший російський багатоцільовий легкий броньований тягач (БТ-ЛБ) із пусковими установками комплексу А-22 "Вогонь", призначеного для вогнеметних і запалювальних операцій на кораблях. Про це повідомляє український портал "Мілітарний".
Згідно з інформацією джерела, бойову машину було знищено поблизу селища Козачі Лагері на лівому березі Херсонщини.
"Враховуючи наближеність населеного пункту до позицій українських військових, засобом ураження міг бути FPV-дрон або дрон з можливістю скидання боєприпасів. Підтвердженням цьому може слугувати обгорілий корпус бойової машини та візуальна відсутність осколкових ушкоджень", — зазначається в повідомленні.
Що відомо про корабельну РСЗВ "Огонь"
Комплекс А-22 "Огонь" — це широко відома з часів СРСР вогнеметно-запалювальна корабельна система, яка має калібр 140 мм і призначена для використання на десантних суднах із повітряною подушкою.
Установка, що позначається як МС-227, обладнана некерованими ракетами типів ОФ-45, ЗЖ-45 або ОФД-45.
Основний боєприпас ОФ-45 призначений для ураження легоброньованої техніки та піхоти, його варіант ОФД-45 має потужнішу бойову частину і збільшену дальність ураження. Дальність ведення вогню снарядами ОФ-45 доходить до 4500 метрів, ОФД-45 — до 9500 метрів. Маса бойової частини в першому випадку становить 5,56 кілограма, у другому — 6 кілограмів.
Також є запальні снаряди ЗЖ-45, за своїми характеристиками близькі до ОФ-45.
Крім того, сама пускова установка є двох типів, перший — це МС-227, що в похідному стані розміщується в спеціальній ніші, другий — МС-227П, що стаціонарно розміщується на палубі. На російських МТ-ЛБ, найімовірніше, використовується саме МС-227П.
Установка містить 22 ракети, на кораблях боєзапас зберігається в спеціальних нішах, у випадку з МТ-ЛБ найімовірніше заряджається вручну.
Нагадаємо, 20 вересня стало відомо, що на Бахмутському напрямку бійці Сил спеціальних операцій знищили гармату МСТА-Б зі снарядами "Краснопіль". Ворог намагався замаскувати озброєння, проте внаслідок взаємодії операторів ССО та артилерії Сил оборони ціль було ліквідовано.
Того ж дня з'явилося відео, як у Херсонській області спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України ліквідували три надводні човни російської армії. Зокрема, бійці завдали ударів дронами-камікадзе українського виробництва. Разом із човнами було знищено особовий склад ЗС РФ.