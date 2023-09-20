Бійці ЦСО "Альфа" показали, як знищили надводні човни РФ на Херсонщині (відео)

Українські військові виявили три ворожі надводні човни в Дніпрі, а дрони-камікадзе вдало уразили їх разом з особовим складом.

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У Херсонській області спецпризначенці Центру спеціальних операцій (ЦСО) "Альфа" Служби безпеки України (СБУ) знищили три російські надводні човни разом з військовими РФ у Херсонській області. Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій у Telegram.

"На Херсонщині спецпризначенці ЦСО "А" СБУ завдали ураження дронами-камікадзе українського виробництва по трьох ворожих надводних човнах з особовим складом противника", — йшлося в повідомленні.

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Українські бійці опублікували відео, на якому видно, як дрони-камікадзе українського виробництва переслідують та наближаються до цілі та атакують надводні човни. Після вибуху човен перестає функціонувати, а в небо здіймається густий сірий дим. Крім військової техніки, українські бійці ліквідували ще й особовий склад ворога, який перебував на човнах.

Нагадаємо, 20 вересня стало відомо, що бійці Сил спеціальних операцій знищили ворожу гармату МСТА-Б зі снарядами "Краснополь" на Бахмутському напрямку. Ворог замаскував ціль, проте внаслідок вдалої взаємодії операторів ССО та артилерії Сил оборони її було уражено.

19 вересня бійці другої роти другого механізованого батальйону Третьої Окремої штурмової бригади Збройних сил України показали, як зачищали підходи до Андріївки під Бахмутом у Донецькій області. Зокрема, українські бійці рухалися під постійним мінометним обстрілом, знищуючи ворога. Крім цього, одному з окупантів штурмовики запропонували здатися в полон, адже таким чином він міг вижити.