"Изменила правила игры": как в Украине применяют систему SKYctrl против российских дронов

Польская антидроновая технология значительно экономит ВСУ боеприпасы благодаря "умному" радару и "глушилкам".

В Украине эффективно применяют систему радиоэлектронной борьбы SKYctrl от польской компании APS Systems. Директор по продажам Арун Арумагам в интервью изданию Army Technology рассказал об особенностях ее работы.

По его словам, SKYctrl уже проверили в боях на территории Украины и значительно помогла украинским войскам. Система позволяет бойцам точно определять беспилотники в небе и точнее их сбивать, не тратя лишние боеприпасы.

"Да, я думаю, для них это изменило правила игры, — высказался Арун Арумагам. — Если вы изучаете угрозу и оператор должен принять решение, что это: дрон или птица? Мне его сбить или нет? И вы подстрелили его, используя патроны. Они сбивали в 10 из 1000 случаяев, прежде чем заполучить нашу систему. Сейчас эта цифра снизилась до нескольких сотен. Вы знаете, что это большая разница".

В основе SKYctrl лежит радар, который обнаруживает воздушные цели, а затем их распознает специальное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. Эта система самообучается благодаря технологии машинного обучения, запатентованной APS Systems.

"Все сводится к эффективности радара и возможности соотнести данные с существующими классификациями, сопоставить их с окружающей средой, поэтому существует так много разных факторов. Это довольно сложный алгоритм", — добавил представитель компании-разработчика.

Директор по продажам также рассказал о разных конфигурациях SKYctrl. Существует портивная версия SkyctrlS — обычно их использует легкая пехота в тактических военных операциях. Есть также мобильный комплекс, который можно установить на переносной или фиксированной мачте, можно даже закрепить на транспортном средстве, но во время работы радара оно должно быть неподвижным.

APS Systems предлагает более сложную версию в виде контейнера — ее в настоящее время использует армия Польши. Для комплекса следующего уровня компания сотрудничает с MSI Defense Systems.

"Например, мы интегрировали нашу систему SKYctrl с 30-мм цепной пушкой Mark 44 Bushmaster, что позволяет выбирать из большего числа архитектур для борьбы с угрозами", — подчеркнул Арун Арумагам.

Как пишет портал "Милитарный", систему SKYctrl начали использовать на одном из направлений фронта в Украине в сентябре 2022 года. Она может обнаруживать объекты на расстоянии 10 км благодаря акустическому и радиочастотному датчику и подавлять вражеские дроны трех классов, создавая радиоэлектронные помехи.

Характеристики SKYctrl в зависимости от версии:

минимальная дальность обнаружения — 1 м;

максимальная дальность обнаружения — от 2 км до 10 км;

точность — от 10 м до 1 м;

минимальная высота цели — 1 м;

максимальная высота цели — от 7 до 50 км;

азимут/возвышение — 90°-20°/60°-10°

выходная мощность передачи (пиковая) — от 8 до 24 Вт;

обнаружение Wi-Fi — 2,4 ГГц и 5 ГГц.

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