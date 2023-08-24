Купить РЭБ — не проблема: эксперт назвал способ, как защитить инфраструктуру от обстрелов
Правительство Украины должно обязать крупный бизнес самостоятельно устанавливать средства РЭБ на объектах по примеру России, считает Сергей Флеш.
Россияне могут снова атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины дронами и ракетами. Украинский военный и специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" рассказал в интервью "Цензору", как можно их защитить.
По его информации, Россия тоже боится обстрелов, поэтому недавно российское правительство обратилось к крупному бизнесу, призналось, что государство не может защитить все объекты инфраструктуры, и предложило бизнесменам самим покупать средства для обороны. В 2023 году в России провели рекордное количество тендеров по закупке средств РЭБ.
Сергей Флеш подчеркнул, что украинское правительство также не в состоянии защитить от обстрелов весь крупный бизнес, поэтому стоит обязать предприятия самостоятельно защищать инфраструктуру. Сейчас вполне возможно приобрести средства РЭБ за рубежом и установить их, чтобы подавлять дроны.
"Компании, и прежде всего ДТЭК, должны закупить РЭБ и передать его в координацию военным. Мы не можем игнорировать проблему. Отдельные депутаты ведут законодательную деятельность по этому вопросу, но нет инициативы от государства", — подчеркнул эксперт.
Сергей Бескрестнов добавил, что Россия имеет радиоэлектронную борьбу, которая является одной из сильнейших в мире. Речь идет не только о мощности технологий, но и о количестве таких средств. Некоторые страны имеют более интересные разработки, но их произведено гораздо меньше, чем россияне поставили на фронтах в Украине. Дело в том, что в РФ разработкой и созданием комплексов РЭБ занимаются уже много лет, и не только военные заводы — гражданские также выпускают комплексы для защиты инфраструктуры. Сейчас такие средства заказывает и Министерство обороны России.
"Еще до полномасштабного вторжения военный российский чиновник сказал: мы посчитали, что гораздо проще гадить, чем создавать. Все так и сделали: у россиян ужасная связь, но сильная РЭБ и РЭР. Вот такой парадокс", — отметил Сергей.
Сергей Флеш также объяснил, почему ВСУ не хватает РЭБ на фронте. По его словам, союзники передают Украине немного комплексов, и их невозможно объединить в одну систему из-за разных частот.