Купить РЭБ — не проблема: эксперт назвал способ, как защитить инфраструктуру от обстрелов

Правительство Украины должно обязать крупный бизнес самостоятельно устанавливать средства РЭБ на объектах по примеру России, считает Сергей Флеш.

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Россияне могут снова атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины дронами и ракетами. Украинский военный и специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" рассказал в интервью "Цензору", как можно их защитить.

По его информации, Россия тоже боится обстрелов, поэтому недавно российское правительство обратилось к крупному бизнесу, призналось, что государство не может защитить все объекты инфраструктуры, и предложило бизнесменам самим покупать средства для обороны. В 2023 году в России провели рекордное количество тендеров по закупке средств РЭБ.

Сергей Флеш подчеркнул, что украинское правительство также не в состоянии защитить от обстрелов весь крупный бизнес, поэтому стоит обязать предприятия самостоятельно защищать инфраструктуру. Сейчас вполне возможно приобрести средства РЭБ за рубежом и установить их, чтобы подавлять дроны.

"Компании, и прежде всего ДТЭК, должны закупить РЭБ и передать его в координацию военным. Мы не можем игнорировать проблему. Отдельные депутаты ведут законодательную деятельность по этому вопросу, но нет инициативы от государства", — подчеркнул эксперт.

Сергей Бескрестнов добавил, что Россия имеет радиоэлектронную борьбу, которая является одной из сильнейших в мире. Речь идет не только о мощности технологий, но и о количестве таких средств. Некоторые страны имеют более интересные разработки, но их произведено гораздо меньше, чем россияне поставили на фронтах в Украине. Дело в том, что в РФ разработкой и созданием комплексов РЭБ занимаются уже много лет, и не только военные заводы — гражданские также выпускают комплексы для защиты инфраструктуры. Сейчас такие средства заказывает и Министерство обороны России.

"Еще до полномасштабного вторжения военный российский чиновник сказал: мы посчитали, что гораздо проще гадить, чем создавать. Все так и сделали: у россиян ужасная связь, но сильная РЭБ и РЭР. Вот такой парадокс", — отметил Сергей.

Сергей Флеш также объяснил, почему ВСУ не хватает РЭБ на фронте. По его словам, союзники передают Украине немного комплексов, и их невозможно объединить в одну систему из-за разных частот.