"Умная" система превращает 120-мм мины в сверхточные крылатые бомбы: как она работает

При размахе в 1 метр дешевый планер может направить минометный снаряд прямо в цель на расстоянии в 9 километров, но пока неясно, заменит ли он БПЛА.

Военно-технический институт Министерства обороны Сербии на выставке Partner 2023 представил систему доставки минометных снарядов 120-мм, которая помогает им бить точнее и на большем расстоянии. Об этом сообщает Army Recognition.

Разработчики, вероятно, анализировали события в Украине, где и ВСУ и российские оккупанты массово используют многочисленные в обеих армия 120-мм снаряды для сброса с беспилотников. В Сербии решили усовершенствовать этот метод и оснастить снаряды особой системой доставки, которая повышает и точность и дальность полета.

Самое важно заключается в стоимости комплекта, ведь для доставки теперь не нужен дрон, которым приходится рисковать. Своеобразный планер весом 14,5 кг достаточно легкий, чтобы его можно было поместить на беспилотник, а добравшись на достаточное расстояние для старта планера без риска быть уничтоженным ПВО, дрон сбрасывает "крылатый боеприпас" систему и возвращается на базу. При испытаниях на высоте 3000 метров комплект продемонстрировал дальность действия 9 км. Крылья имеют размах в один метр, что способствует стабильности полета и увеличению дальности удара.

Одной из особенностей этого комплекта является его полностью автономная система наведения, основанная на технологии GPS/INS (система глобального позиционирования/инерциальная навигационная система). Эта система позволяет осуществлять высокоточные атаки как по неподвижным, так и по подвижным целям. Комплект может получать координаты непосредственно от электрооптического (ЭО) датчика БПЛА. Сам снаряд с помощью системы развивает скорость 540 км/ч.

Военные эксперты отмечают, что комплект системы наведения для 120-мм минометных выстрелов представляет собой интересное решение в области управляемого вооружения. Благодаря своей легкой конструкции, увеличенной дальности действия и автономной системе наведения он предоставляет армии более гибкий вариант использования минометных боеприпасов. Однако его реальные возможности на поле боя еще предстоит выяснить, говорят эксперты.

Ранее Фокус сообщал, что силам обороны Украины Минцифры и Госспецсвязи передали на фронт более 1700 дронов. Ударные и разведывательные беспилотники позволят украинским военным еще эффективнее уничтожать живую силу и технику российской армии.