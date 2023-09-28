"Вампиры", "Лелеки" и "Фениксы": Силам обороны передали на фронт более 1700 дронов (видео)

Ударные и разведывательные беспилотники позволят украинским военным еще эффективнее уничтожать живую силу и технику российской армии.

Related video

В рамках проекта "Армия дронов" на передовую отправили 1740 различных беспилотников, которые помогут Вооруженным силам Украины успешнее уничтожать российских оккупантов. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Среди видов дронов, которые уже получили наши герои на фронте, известные и очень нужные модели ударных беспилотников "Вампир", разведывательных дронов "Лелека" и популярных FPV-беспилотников "Феникс". Так же бойцы получили авиационные комплексы Penguin и Avenger.

Дроны "Вампир" (Vampir)

Украинские ударные беспилотники, которые способны сбрасывать на врага 15 килограмм взрывчатки, уничтожая тяжелую бронетехнику и укрепления россиян. Благодаря тепловизору даже ночью от "Вампира" враг не сможет скрыться. Стоимость каждого дрона составляет около $10 тысяч.

Технические характеристики дрона Vampir:

дальность полета — 10 км;

дальность связи — 6 км;

высота полета — 400 м;

скорость — до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без нагрузки;

время полета — 37 мин без нагрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

Украинский дрон Vampir сбрасывает на врага 15 кг взрывчатки Фото: Скриншот

Разведывательный БПЛА "Лелека-100"

Уже с 2016 года используется ВСУ для отражения российской агрессии в Луганской и Донецкой областях. Теперь военные часто используют этот беспилотник на фронте. Он способен подняться на 2 км над землей, разведывать и корректировать огонь артиллерии по обнаруженным целям врага до 50 км в глубину за линией фронта. При этом БПЛА очень хорошо защищен от систем радиоэлектронной борьбы, так что для оккупантов он стал настоящей головной болью.

Технические характеристики дрона "Лелка-100":

габариты — 1980 мм/1135 мм;

взлетный вес — до 5,5 кг;

потолок высоты — 1,5 км;

максимальная скорость — до 120 км/ч;

крейсерская скорость — около 70 км/ч;

гарантированная длина маршрута — 100 км;

сопротивление ветра — до 20 м/с;

максимальное время полета — 2,5 ч;

дальность связи — 50 км.

FPV-дроны "Феникс"

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, на передовую также отправились десятки дронов-камикадзе, которые эффективно уничтожают технику и живую силу оккупационных войск. Среди них "Феникс" (Phoenix 03 Heavy UCAV), которые активно применяются Силами обороны — это легкие квадрокоптеры с закрепленными взрывными боеприпасами.

Огромное количество легендарных Matrice и Mavic так же отправились в ВСУ, ведь бойцы массово их используют для обеспечения "хлопков" на позициях российской армии. Кроме беспилотников военные получат еще 414 оптико-электронных комплексов "Сова", которые бойцы применяют для определения координат вражеских целей и корректировки огня.

Важно

Уничтожает дроны на расстоянии: Минобороны разрешило применять украинскую турель "ШаБля"

"Дроны уже неоднократно доказывали свою эффективность на передовой — они уничтожают склады с боеприпасами, дорогостоящую технику оккупантов, обнаруживают их позиции, позволяют работать далеко в тылу врага. И мы делаем все возможное, чтобы наши защитники не испытывали дефицита в беспилотниках. Уже закупили для военных тысячи дронов, и с каждым днем на фронте их будет становиться больше. И очень важно, что качественные и эффективные беспилотники предлагают именно украинские производители", — отметил председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, подчеркнул, что сегодня уже более 200 украинских компаний начали массово производить дроны. Правительство выделило большой бюджет на эти цели и производство дронов в Украине возросло в 100 раз.

Ранее Фокус рассказывал, что украинский беспилотник "ОКО-9" впервые поднялся в воздух. Дрон смог поднять в небо груз весом 70 килограммов, а в будущем он сможет пролетать до 100 км.