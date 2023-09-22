Уничтожает дроны на расстоянии: Минобороны разрешило применять украинскую турель "ШаБля"

Боевой модуль можно стационарно устанавливать на блокпостах или ставить на роботизированные колесные платформы.

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Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации первый дистанционно-управляемый боевой модуль "ШаБля". Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале профильного министерства в пятницу, 22 сентября.

В профильном министерстве сообщили, что допустили к эксплуатации сразу три образца модулей "ШаБля". Они применяются для ведения разведки с целью выявления целей на поле боя и поражения живой силы противника, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями врага.

"Мы рады, что украинскую "ШаБлю" высоко оценивают не только наши воины и в Минобороны, но и такие большие друзья Украины, как экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон", — сказал лидер команды разработчиков.

Боевой модуль "ШаБля": что о нем известно

"ШаБля" — это дистанционно-управляемые боевые модули украинского производства. Турель действует дистанционно с помощью пульта управления. Это позволяет вести бой на расстоянии и сохранять жизни защитников.

Турель разработана под 7,62 мм пулемет Калашникова (ПКТ). Огневой комплекс на позиции ставят с тремя коробами патронов: на 250, 450 и 600 патронов. "ШаБля" работает на дистанционном управлении. Может подключаться по сетевому кабелю либо через Wi-Fi. Однако в ТРО отмечают, что второй способ подключения используется в крайнем случае, так как может помочь вражеским силам выявить позицию.

Разработчики объяснили, что нередко противник запускает БПЛА, чтобы защитники попытались его сбить. Это помогает российским оккупантам обнаружить позиции Сил обороны и накрыть их из РСЗО. Турель позволяет сбивать беспилотники на расстоянии, не оставляя шансов вражеской разведке. Техника может стоять как стационарно на блокпостах, так и на границе или в других зонах.

"ШаБлю" можно устанавливать на технику, в том числе на роботизированные платформы. Так, бойцы батальона "Волки Да Винчи" установили ее на беспилотную платформу "Рысь", которая переносит пулеметную установку. Роботизированные системы в сочетании с дронами должны помочь эффективнее поражать оккупантов, а также уменьшить потери личного состава.

Напомним, 12 сентября бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Украину сфотографировался с дистанционным боевым модулем "ШаБля". Политик побывал в локации львовских стартаперов, которые разрабатывают военную продукцию для защитников.

В конце августа стало известно, что Силы обороны получили 30 боевых "роботов", среди которых были и боевые турели "ШаБля". С помощью украинских наземных систем военные смогут вести бой с безопасного расстояния и беречь свои жизни, освобождая оккупированные районы.