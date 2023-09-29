В России заявили о применении "боевых" аэростатов: как они усложнят ВСУ запуск дронов

С помощью надувных средств и установленных на них радаров армия РФ можно лучше выслеживать и уничтожать ударные БПЛА, считает российский эксперт.

Российская армия стала применять возле границы с Украиной в Ростовской области аэростаты с установленными блоками радиолокационных станций для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает издание "МК", которое взяла интервью у военного эксперта Юрия Кнутова.

Как пишет СМИ, применение аэростатов заметили в зоне боевых действий в Украине, а также в Ростовской области, о чем написали несколько российских Telegram-каналов, достоверность этой информации Фокус проверить не может. По мнению военного эксперта, производство аэростатов с системами РЛС обойдется гораздо дешевле строительства дорогостоящих радиолокационных станций со специальными гидравлическими подъемными устройствами. Их можно оснащать беспроводными системами связи, а для удешевления конструкции даже использовать кабель передающий информацию.

Конечно, аэростат достаточно уязвимая цель, но если его разместить хотя бы за 30 километров от границы и сделать оболочку из прочного материала, то по мнению Кнутова, это защитит аппарат от обстрелов со стороны ВСУ. Эксперт отмечает, что в армии РФ есть целые подразделения занимающиеся аэростатами, но пока что их массово не применяют в военных действиях.

По словам Юрия Кнутова, подобные аппараты используются давно, еще со времен СССР и доказали свою эффективность, а так же дешевизну использования. Воздушные радары могут работать без участия человека и передавать всю необходимую информацию. Если аппаратура выходит из строя, то бригада ремонтников может быстро и недорого устранить неполадки.

Российский эксперт считает, что на границе с Украиной нужно запустить больше аэростатов с РЛС, что позволит как можно дальше обнаруживать маловысотные цели, в том числе беспилотники, и уничтожать их на большей дальности. Польша, по его словам, уже активно разворачивает аэростаты с РЛС вдоль границ Беларуси и Калининграда. Аэростатами пользуется и армия Израиля для отслеживания запусков ракет с территории Сектора Газа.

Ранее Фокус рассказывал, как польская антидроновая технология значительно экономит ВСУ боеприпасы благодаря "умному" радару и "глушилкам". В Украине эффективно применяют систему радиоэлектронной борьбы SKYctrl от польской компании APS Systems. Она может обнаруживать объекты на расстоянии 10 км благодаря акустическому и радиочастотному датчику и подавлять вражеские дроны трех классов, создавая радиоэлектронные помехи.