Представлен дрон-камикадзе OSICA: пробьет броню тяжелой техники толщиной 500 мм

Сербский ударный беспилотник способен пролететь 30 минут со скоростью 120 км/ч и подняться в небо на 500 метров.

В Сербии на выставке "Партнер 2023", посвященной современному вооружению, продемонстрировали дрон-камикадзе OSICA, который способен как уничтожать цели, в том числе и бронетехнику. Об этом сообщает портал Army Recognition.

OSICA — это аббревиатура от "Одноразовая боевая воздушная система разведки с кумулятивным зарядом", представляет собой полностью автономную барражирующую беспилотную воздушную систему, в первую очередь предназначенную для атак, что помещает ее в категорию дронов-камикадзе. Дроны-камикадзе, такие, как OSICA, отличает их экономическая эффективность в сочетании с возможностью высокоточного нанесения ударов, особенно по бронетехнике, отмечают разработчики.

В случае с сербским беспилотником эта возможность достигается за счет использования кумулятивной боеголовки, заимствованной из системы противотанкового вооружения M79 Osa. Этот барражирующий боеприпас оснащен фиксированным ультракомпактным модулем камеры Full HD и видеопроцессором, что позволяет ему автономно обнаруживать и поражать цели с исключительной точностью благодаря усовершенствованной системе видеослежения.

OSICA включает в себя набор передовых технологий, в том числе компьютер управления полетом, разработанный Военно-техническим институтом Сербии, функциональность которого была тщательно протестирована и проверена на сербском беспилотнике "Врабац". Кроме того, OSICA предлагает гибкость выполнения миссий либо в совместно с другими системами, либо через связь с беспилотником "Врабац".

Дрон-камикадзе OSICA имеет максимальную взлетную массу 7 кг, эксплуатационную скорость 120 км/ч, рабочую высоту 500 м, дальность полета более 30 мин, дальность связи 20 км и электрический двигатель. . Его боевая часть весит 1,5 кг, пробиваемость по бронированным целям составляет 500 мм. Для облегчения быстрого развертывания в системе используется полностью автоматизированная легкая пневматическая катапульта.

Ранее Фокус сообщал, что в Сербии модернизировали радар П-12 времен СССР. Модернизация коснулась дистанционного управления, расширению перечня частот и возможности работать в единой сети.