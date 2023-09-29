В Сербии модернизировали радар П-12 времен СССР: чем он стал лучше спустя 70 лет

Модернизация коснулась дистанционного управления, расширению перечня частот и возможности работать в единой сети.

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На выставке "Партнер 2023" в Сербии Военно-технический институт страны представил модернизированную разведывательную радиолокационную станцию P-12M, которая служит для обнаружения всех типов воздушных объектов. Об этом пишет военный портал Army Recognition.

Любопытно, что это не новая разработка. В качестве базы использовалась советская разработка 1954 года — П-12 (по классификации МО США и НАТО — Spoon Rest). Кстати, когда американцы получили одну из них от израильтян (они захватили ее в войне с Египтом 1969 года), то не нашли вообще ничего интересного в техническом плане.

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Однако, сербские разработчики модернизированной версии утверждают, что "старушка" еще может удивить. Обновленная P-12M получила несколько важных особенностей, включая дистанционное управление всеми функциями РЛС, дисплеи контроллера высокого разрешения с автоматическим обслуживанием и диалоговыми окнами, сбор и обработку цифровых радиолокационных данных, а также обнаружение целей с упором на точность и минимизацию ложные тревоги. Радар также помогает определять параметры движущихся целей, такие как положение, скорость и курс, благодаря цифровому приемнику и модулю слежения.

P-12M облегчает связь и передачу данных с другими зенитными системами, создавая условия для совместной обороны. Его консоль, смонтированная в стойке, и эргономичная конструкция клавиатуры призваны обеспечить безопасную и комфортную работу операторов радаров в кабине.

В технических характеристиках РЛС предусмотрен диапазон частот 150–170 МГц и время повторения импульсов 2,77 мс. Он имеет частоту повторения импульсов 360 Гц, длительность импульса 6 мкс и среднюю выходную мощность до 540 Вт с пиковой мощностью от 160 до 250 кВт. Дальность действия радара достигает 350 км, точность разрешения по дальности составляет менее 1000 м, а ширина луча составляет 8°. Его графический интерфейс пользователя упрощает манипуляции, повышая эффективность работы оператора.

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