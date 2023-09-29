Антидроновая винтовка Drone Off: заглушит беспилотники на расстоянии в 2,5 км

В комплекте с ружьем идет специальный рюкзак, который тоже посылает помехи дронам.

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На выставке военной выставке "Партнер 2023" в Сербии продемонстрировали новую сербскую антидроновую винтовку Drone Off, которая с помощью помех борется с БПЛА противника. Об этом сообщает портал Army Recognition.

Винтовка работает в нескольких диапазонах частот, в частности 1164–1610 МГц для GPS L1/L2 и Глонасс, а также 2400–2500 МГц и 5700–5850 МГц для дистанционного управления и передачи видео. При мощности передачи 78 Вт ружье Drone Off способно глушить сигналы дронов в радиусе до 2,5 км. Винтовка весит 3 кг, а соответствующий рюкзак — 10 кг.

Важно

"Не бластер и не микроволновка": как в Украине создают и применяют антидроновые ружья

Сам рюкзак тоже передает сигналы помех типа "Sweep/multisweep". Это помехи, которые возникают при использовании радиочастотных (RF) устройств. Они возникают, когда два или более RF-устройства передают сигналы на одной и той же частоте. Эти сигналы могут накладываться друг на друга, что приводит к искажению или потере сигнала. Рюкзак оснащен антеннами с усилением 12 дБик и углом 42°. Винтовка может работать в температурном режиме от -25°С до +50°С.

Эксперты портала отмечают, что на рынке доступны различные технологии борьбы с дронами: от подавителей частоты до лазеров. Например, LMADIS (легкая мобильная интегрированная система противовоздушной обороны) представляет собой портативный глушитель, который успешно применяется ВСУ для борьбы с беспилотниками российских оккупантов. Но, как говорят эксперты, подобные Drone Off ружья выгодно отличаются своей портативностью и высокой мощностью передачи, что делает их вполне жизнеспособным вариантом для разных боевых сценариев.

Издание отмечает, что антидроновые ружья показывают свою эффективность при отражении российской агрессии в Украине, ведь дроны массово используются для разведки, наблюдения, и даже для сбрасывания боеприпасов. Другие устройства, такие как EDM4S SkyWiper, используемые украинскими вооруженными силами, также доказали свою эффективность в этом контексте.

Ранее Фокус рассказывал, что войска РФ получили антидроновые ружья с детектором БПЛА. Ружье ЛПД-820 может обнаруживать дроны на расстоянии до одного километра, что позволит оккупантам предотвращать атаки с воздуха, говорят разработчики.