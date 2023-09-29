Антидронова гвинтівка Drone Off: заглушить безпілотники на відстані 2,5 км

У комплекті з рушницею йде спеціальний рюкзак, який теж посилає перешкоди дронам.

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На виставці військовій виставці "Партнер 2023" у Сербії продемонстрували нову сербську антидронову гвинтівку Drone Off, яка за допомогою перешкод бореться з БПЛА противника. Про це повідомляє портал Army Recognition.

Гвинтівка працює в декількох діапазонах частот, зокрема 1164-1610 МГц для GPS L1/L2 і ГЛОНАСС, а також 2400-2500 МГц і 5700-5850 МГц для дистанційного керування і передачі відео. За потужності передачі 78 Вт рушниця Drone Off здатна глушити сигнали дронів у радіусі до 2,5 км. Гвинтівка важить 3 кг, а відповідний рюкзак — 10 кг.

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Сам рюкзак теж передає сигнали перешкод типу "Sweep/multisweep". Це перешкоди, які виникають під час використання радіочастотних (RF) пристроїв. Вони виникають, коли два або більше RF-пристроїв передають сигнали на одній і тій самій частоті. Ці сигнали можуть накладатися один на одного, що призводить до спотворення або втрати сигналу. Рюкзак оснащений антенами з посиленням 12 дБік і кутом 42°. Гвинтівка може працювати в температурному режимі від -25°C до +50°C.

Експерти порталу зазначають, що на ринку доступні різні технології боротьби з дронами: від пригнічувачів частоти до лазерів. Наприклад, LMADIS (легка мобільна інтегрована система протиповітряної оборони) являє собою портативний глушник, який успішно застосовується ЗСУ для боротьби з безпілотниками російських окупантів. Але, як кажуть експерти, подібні Drone Off рушниці вигідно відрізняються своєю портативністю і високою потужністю передачі, що робить їх цілком життєздатним варіантом для різних бойових сценаріїв.

Видання зазначає, що антидронові рушниці демонструють свою ефективність під час відбиття російської агресії в Україні, адже дрони масово використовуються для розвідки, спостереження, і навіть для скидання боєприпасів. Інші пристрої, такі як EDM4S SkyWiper, що використовуються українськими збройними силами, також довели свою ефективність у цьому контексті.

Раніше Фокус розповідав, що війська РФ отримали антидронові рушниці з детектором БПЛА. Рушниця ЛПД-820 може виявляти дрони на відстані до одного кілометра, що дасть змогу окупантам запобігати атакам з повітря, кажуть розробники.