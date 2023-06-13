Армія отримає передові системи L-MADIS: зможуть знищити будь-які дрони і не тільки

Військові хочуть покращити вже наявні системи ППО, щоб вони могли збивати будь-які типи дронів різними способами, у тому числі за допомогою радіоелектронних перешкод.

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Дивізіони протиповітряної оборони морської піхоти США до осені 2024 року мають отримати нові системи L-MADIS для боротьби з повітряними загрозами. Про це стало відомо виданню C4ISRNET.

У бюджетній заявці на 2024 рік морпіхи запросили понад $200 млн на покупку 13 морських інтегрованих систем протиповітряної оборони (Marine air defense integrated systems або скорочено L-MADIS) версії Increment 1 – їх встановлять на легкі тактичні машини. З цієї суми $24,6 млн планують витратити на модернізацію 7 вже закуплених комплексів, а ще $8 млн — на розробку покращень, "необхідних для підвищення летальності проти загроз, що змінюються".

L-MADIS встановлюється на транспортні засоби і призначений для виявлення, а потім і ураження різних цілей: дронів, гелікоптерів та літаків з нерухомим крилом. Базова версія системи оснащена радіолокаційними датчиками, камерами, радіочастотними датчиками та засобами радіоелектронної боротьби. Згідно з документами, оновлення MADIS Increment 1 Block 2, яке розпочнеться восени, отримає нові кінетичні та некінетичні можливості для більш ефективного ураження об'єктів.

У 2022 році Корпус морської піхоти провів спеціальний захід та обговорив з експертами нову версію MADIS, здатну вражати більші безпілотники. Керівництво програми пообіцяло замовити у постачальників рішення, які дозволять збивати дрони 1 та 2 класу, а потенційно навіть 3 класи за допомогою ефектора – випромінювача мікрохвиль.

За визначенням американських військових, безпілотні повітряні системи груп 1 та 2 важать до 25 кг, літають на висоті близько 1 км та розвивають швидкість до 160 км/год. До першого класу відноситься дрон-розвідник RQ-11, а до другого ScanEagle. Літальні апарати з 3 групи значно більші за розмірами (до 600 кг), рухаються зі швидкістю 186 км/год та піднімаються на висоту близько 5,5 км. Прикладом є Aerovironment T-20 — безпілотник, що запускається за допомогою катапульти, який може знаходитися в повітрі до 24 годин.

Система MADIS, встановлена на бронемобілях JLTV Block 1, випускається у двох варіантах. Mk1 призначений для ліквідації повітряних загроз і включає ракети Stinger, що запускаються з вежі або переносних комплексів, а також багатофункціональні засоби радіоелектронної боротьби та електрооптичну інфрачервону оптику. MK2 призначений для знищення дронів, включає багатофункціональну систему радіоелектронної боротьби, 360-градусний радар, комплекс командно-адміністративного зв'язку, систему виявлення, супроводу та ідентифікації.

"Потужні тактичні та електронні технології MADIS Inc 1.0 дають незамінні переваги маловисотним дивізіонам ППО, які виконують вогневі та маневрені завдання у зоні ураження зброї", — зазначила Барбара Хембі, прессекретар виконавчого офісу програми Land Systems. — "MADIS Mk1 та Mk2 взаємодоповнюють один одного і стануть основним блоком для побудови наземної системи батальйонів маловисотної ППО".

ВМС та морська піхота США вперше випробували L-MADIS у 2019 році. Передбачається, що флот США вперше застосував L-MADIS у 2019 році на борту корабля Boxer, щоб збити іранський дрон на висоті близько 1 кілометра.

Раніше писали, що в США випробували лазерну зброю проти дронів, розроблену компанією Raytheon Technologies. Модуль SHORAD потужністю 50 кВт, встановлений на даху машини Stryker, зміг вразити БПЛА всіх трьох класів.