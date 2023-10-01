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Хакеры атаковали сайт британской королевской семьи: при чем тут Россия

Александра Мандровская
Фото: Mediasat | Хакеры атаковали сайт королевской семьи Британии

Ответственность на себя взяли российские хакеры из KILLNET, которые заявили, что "атаковали педофилов".

Официальный сайт королевской семьи подвергся кибератаке хакеров. Об этом сообщило медиа Sky News в воскресенье, 1 октября.

Началось все с того, что 1 октября на сайте Royal.uk появилось сообщение об ошибке, и люди не могли получить к нему доступ. Источник СМ, приближенный к королевской семье, сообщил, что сайт подвергся DDoS-атаке. В этом случае на портал направляется избыточный трафик, перегружающий его сервер и нарушающий его функционирование.

На некоторое время ресурс пришлось отключить и провести дополнительные проверки безопасности пользователей, прежде чем допустить их на сайт. Пока неизвестно кто именно несет ответственность за неполадки в работе королевского сайта. Однако по информации медиа, сегодняшняя атака не была полноценным взломом и во время ее злоумышленники не получили никакого доступа к системам или контенту.

В свою очередь ответственность на атаку сайта британской королевской семьи взяли на себя российские хакеры з группировки KILLNET. Они разместили в своем Telegram-канале фотографию короля Великобритании Карла III, написав под ней "Атака на педофилов".

Отметим, что KILLNET — это российская хакерская группа, известная своими DoS-атаками на государственные учреждения в странах НАТО во время вторжения России на Украину. Как отмечают исследователи из компании Radware, ранее группировка занималась тем, что продавала услуги DDoS-атак по найму на базе своего ботнета.

Напомним, в начале сентября разведка Британии рассказала о хакерах, которые проникают в планшеты ВСУ. Разведчики уверены, что РФ проигрывает на поле боя. Чтобы замедлить украинское контрнаступление, россияне прибегают к массированным кибератакам и используют специальный код, который охотится на приложения для корректировки наступательных действий.

Ранее мы также писали, что юный хакер дал советы, как защититься в Интернете. После взлома 25 авто Дэвида Коломбо не только не арестовали, но еще и пригласили на Всемирный саммит в Дубае, что дало толчок его собственному делу.