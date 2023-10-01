Хакеры атаковали сайт британской королевской семьи: при чем тут Россия

Ответственность на себя взяли российские хакеры из KILLNET, которые заявили, что "атаковали педофилов".

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Официальный сайт королевской семьи подвергся кибератаке хакеров. Об этом сообщило медиа Sky News в воскресенье, 1 октября.

Началось все с того, что 1 октября на сайте Royal.uk появилось сообщение об ошибке, и люди не могли получить к нему доступ. Источник СМ, приближенный к королевской семье, сообщил, что сайт подвергся DDoS-атаке. В этом случае на портал направляется избыточный трафик, перегружающий его сервер и нарушающий его функционирование.

На некоторое время ресурс пришлось отключить и провести дополнительные проверки безопасности пользователей, прежде чем допустить их на сайт. Пока неизвестно кто именно несет ответственность за неполадки в работе королевского сайта. Однако по информации медиа, сегодняшняя атака не была полноценным взломом и во время ее злоумышленники не получили никакого доступа к системам или контенту.

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В свою очередь ответственность на атаку сайта британской королевской семьи взяли на себя российские хакеры з группировки KILLNET. Они разместили в своем Telegram-канале фотографию короля Великобритании Карла III, написав под ней "Атака на педофилов".

Отметим, что KILLNET — это российская хакерская группа, известная своими DoS-атаками на государственные учреждения в странах НАТО во время вторжения России на Украину. Как отмечают исследователи из компании Radware, ранее группировка занималась тем, что продавала услуги DDoS-атак по найму на базе своего ботнета.

Напомним, в начале сентября разведка Британии рассказала о хакерах, которые проникают в планшеты ВСУ. Разведчики уверены, что РФ проигрывает на поле боя. Чтобы замедлить украинское контрнаступление, россияне прибегают к массированным кибератакам и используют специальный код, который охотится на приложения для корректировки наступательных действий.

Ранее мы также писали, что юный хакер дал советы, как защититься в Интернете. После взлома 25 авто Дэвида Коломбо не только не арестовали, но еще и пригласили на Всемирный саммит в Дубае, что дало толчок его собственному делу.