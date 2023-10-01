Хакери атакували сайт британської королівської сім'ї: до чого тут Росія

Відповідальність на себе взяли російські хакери з KILLNET, які заявили, що "атакували педофілів".

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Офіційний сайт королівської сім'ї зазнав кібератаки хакерів. Про це повідомило медіа Sky News у неділю, 1 жовтня.

Почалося все з того, що 1 жовтня на сайті Royal.uk з'явилося повідомлення про помилку, і люди не могли отримати до нього доступ. Джерело СМ, наближене до королівської сім'ї, повідомило, що сайт зазнав DDoS-атаки. У цьому разі на портал спрямовується надлишковий трафік, який перевантажує його сервер і порушує його функціонування.

На деякий час ресурс довелося відключити й провести додаткові перевірки безпеки користувачів, перш ніж допустити їх на сайт. Наразі невідомо, хто саме несе відповідальність за несправності в роботі королівського сайту. Однак за інформацією медіа, сьогоднішня атака не була повноцінним зламом і під час неї зловмисники не отримали жодного доступу до систем або контенту.

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Своєю чергою відповідальність за атаку сайту британської королівської сім'ї взяли на себе російські хакери з угруповання KILLNET. Вони розмістили у своєму Telegram-каналі світлину короля Великої Британії Карла III, написавши під нею "Атака на педофілів".

Зазначимо, що KILLNET — це російська хакерська група, відома своїми DoS-атаками на державні установи в країнах НАТО під час вторгнення Росії в Україну. Як зазначають дослідники з компанії Radware, раніше угруповання займалося тим, що продавало послуги DDoS-атак за наймом на базі свого ботнету.

Нагадаємо, на початку вересня розвідка Британії розповіла про хакерів, які проникають у планшети ЗСУ. Розвідники впевнені, що РФ програє на полі бою. Щоб уповільнити український контрнаступ, росіяни вдаються до масованих кібератак і використовують спеціальний код, який полює на застосунки для коригування наступальних дій.

Раніше ми також писали, що юний хакер дав поради, як захиститися в інтернеті. Після зламу 25 авто Девіда Коломбо не тільки не заарештували, а ще й запросили на Всесвітній саміт у Дубаї, що дало поштовх його власній справі.