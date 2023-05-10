Зламав Маска, Гейтса, Обаму і вкрав майже 800 тисяч доларів: хакеру загрожує 20 років в'язниці

Британського кіберзлочинця затримали 2 роки тому в Іспанії й він уже зізнався у зломах та викраденні грошей перед судом Нью-Йорка.

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Джозеф Джеймс О'Коннор зізнався в американському суді, що він відповідальний за злом понад 130 облікових записів соцмережі Twitter та шахрайстві, повідомляє Interesting Engineering. Жертвами злому хакера стали такі відомі люди, як Ілон Маск, Білл Гейтс, Каньє Вест та Барак Обама. Від їхнього імені кіберзлочинець розміщував хибні повідомлення з пропозицією заробити на криптовалюті.

Він та інші члени його хакерської групи захопили контроль над акаунтами та попросили підписників відправити їм біткоїни, обіцяючи подвоїти їхні гроші. У 2019 році група також використала метод, відомий як заміна сім-карт, щоб проникнути в соціальні мережі інших зірок преси та шоубізнесу.

Хакера затримали в Іспанії та депортували до Сполучених Штатів, оскільки саме там знаходяться жертви, які постраждали від рук кіберзлочинного угруповання О'Коннора.

Reuters у своєму твіттері опублікувало ексклюзивні фото хакера Фото: Соцмережі

"Злочинна діяльність О'Коннора була спланованою та зловмисною, і його злочини вплинули на життя багатьох людей. Він переслідував, погрожував і вимагав гроші у своїх жертв", — заявив Кеннет А. Політ-молодший, помічник генерального прокурора у кримінальних справах міністерства юстиції США. .

Також передбачається, що група викрала майже $800 тисяч віртуальної валюти нью-йоркської криптовалютної компанії.

О'Коннор, який використовував онлайн-псевдонім PlugwalkJoe, визнав себе винним за кількома звинуваченнями й тепер 23-річному хакеру загрожує 20 років в'язниці.

Раніше Фокус повідомляв, що користувачі ChatGPT опинилися в небезпеці: хакери заманюють їх фальшивим чат-ботом для ПК.