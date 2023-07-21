Зламав Tesla і відкрив успішний бізнес: юний хакер дав поради, як захиститися в Інтернеті

Після зламу 25 авто Девіда Коломбо не тільки не заарештували, а ще й запросили на Всесвітній саміт у Дубаї, що дало поштовх його власній справі.

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Юнак із Німеччини — 19-річний Девід Коломбо — кинув навчання для того, щоб заснувати свою IT-компанію Colombo Technology, а потім зламав систему Tesla. Про це повідомляє Business Insider.

У 19 років він уже став засновником і власником IT-бізнесу. І в цьому ж віці, сидячи за ноутбуком у своїй дитячій кімнаті, юнак зламав 25 автомобілів Tesla. Він міг відчиняти двері автомобілів, сигналити їм і навіть водити їх. За його словами, все це спрацювало через уразливість у сторонньому додатку TeslaMate, яку Коломбо випадково виявив під час перевірки безпеки французького клієнта. "Білий хакер" розповів журналістам, що зміг отримати цифрові ключі від машини через "TeslaMate", своєрідну приладову панель, що ламається і відображає такі дані, як час заряджання і час у дорозі.

Через недовгий час після цього Коломбо отримав електронного листа від державного міністра зі штучного інтелекту ОАЕ. Він запросив юнака на Всесвітній урядовий саміт у Дубаї.

Що відомо про Девіда Коломбо

Хлопчик народився в селі Віттенбах із населенням 200 осіб у віддаленому регіоні Баварії. Почав програмувати у віці 10 років. Але впритул займатися IT він став після смерті матері, яка померла від раку. Таким чином юнак намагався відволіктися від втрати. Він також пропускав п'ятничні вечірки, щоб продовжити програмування. Перші клієнти у нього з'явилися, коли йому було 16 років.

Зараз зі своєю власною компанією Colombo Technology він перевіряє системи безпеки інших компаній, зламуючи їх. Для цього він використовує ті самі методи, що й хакери, які намагаються встановити шкідливе ПЗ на сервери компанії зі злим умислом. Потім Коломбо пише звіт про те, чи вдалося йому це. За таку роботу Коломбо отримує від замовника €15 тис.

"Білий хакер" переїхав на постійне місце проживання в Бахрейн (країна на Близькому Сході, — ред.) і мріє стати мільйонером. Він заробляє приблизно €100 тисяч на рік.

Коломбо в бесіді з німецьким виданням Bild навіть дав користувачам інтернету кілька порад, як убезпечити себе у "всесвітній павутині":

використовувати різні та складні паролі;

використовувати менеджер паролів і надійно їх зберігати, а не записувати на папірці;

постійно оновлювати додатки;

не сидіти в інтернеті в громадських місцях і під камерами;

не відкривати фішингові листи.

Кібербезпека — це життя людей

"Кібербезпека — це життя людей. Ми оцифровуємо все наше життя. Це стосується і критично важливої інфраструктури. Моєму другові одного разу вдалося за 30 хвилин взяти під контроль системи літака. Якщо дати мені достатньо часу і грошей, можливо все", — сказав Коломбо.

Нагадаємо, у травні 2023 року стало відомо, що в Іспанії затримали британського хакера, який зламав Маска, Гейтса, Обаму і вкрав майже $800 тисяч. Він та інші члени його хакерської групи захопили контроль над акаунтами і попросили підписників відправити їм біткоїни, обіцяючи подвоїти їхні гроші.

Водночас ЗМІ писали про те, що хакери з Китаю шпигували за критичною інфраструктурою США. Кібершпигуни хотіли зламати військові об'єкти на острові Гуам і комунікаційну інфраструктуру між Штатами та Азією. Хвилі нових атак чекають під час вторгнення Пекіна в Тайвань, зазначили журналісти.