Хакери з Китаю шпигували за критичною інфраструктурою США, – ЗМІ

Кібершпигуни хотіли зламати військові об'єкти на острові Гуам та комунікаційну інфраструктуру між Штатами та Азією. Хвилі нових атак чекають під час вторгнення Пекіна у Тайвань, зазначили журналісти.

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Хакери, які підтримує влада Китаю, стежили за організаціями критичної інфраструктури Сполучених Штатів — від телекомунікаційних компаній до транспортних вузлів. Про це повідомили західні розвідслужби та корпорація Microsoft, написало агентство Reuters 24 травня.

Кібершпигуни намагалися зламати організації на острові Гуам, там розташовані важливі військові об'єкти. За словами аналітиків, це була одна з найбільших кампаній Китаю з кібершпигунства.

До кінця ще невідомо скільки організацій постраждало. Агентство національної безпеки (АНБ) США працює з Канадою, Новою Зеландією, Австралією та Великобританією для виявлення джерел.

У Microsoft говорять про участь в атаках китайського угрупування Volt Typhoon. Хакери прагнуть порушити важливу комунікаційну інфраструктуру між США та Азією за можливих кризових ситуацій.

Голова відділу аналізу кіберзагроз у Google Mandiant Intelligence Джон Гультквіст каже, що діяльність Китаю викликає занепокоєння через відсутність чіткого уявлення про те, на що може бути здатна ця група.

Фахівці чекають на атаки китайських хакерів на військові мережі США та інші об'єкти критичної інфраструктури при вторгненні Пекіна на Тайвань.

Microsoft зазначає, що китайська група хакерів діє з 2021 року. Вони атакують об'єкти зв'язку, виробництва, комунального господарства, транспорту, будівництва, морських перевезень, уряду, ІТ та освіти.

Директор з кібербезпеки АНБ Роб Джойс сказав, що хакери використовують вбудовані мережеві інструменти для обходу американського захисту та приховування слідів.

Нагадаємо, що в травні Держдеп США оголосив нагороду в 10 млн доларів тому, хто допоможе у знаходженні небезпечного хакера Михайла Матвєєва. Його підозрюють у багатьох атак вірусом-вимагачем на об'єкти критично важливої інфраструктури та правоохоронних органів США.

Хакер зі США Джозеф Джеймс О'Коннор зміг зламати акаунти Ілона Маска, Білла Гейтса, Каньє Веста та Барака Обами. Кіберфахівця затримали в Іспанії та депортували до Штатів.