Россия запускает все больше Shahed-136: как они обходят ПВО и к чему готовиться украинцам

Россияне до сих пор не могут самостоятельно производить Shahed, но накапливают боекомплект и меняют направления, чтобы успешнее наносить удары, считают эксперты.

В сентябре Россия установила абсолютный рекорд по количеству запущенных беспилотников Shahed-136. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал на своей странице в Facebook, откуда берутся новые дроны и к чему готовиться украинцам в ближайшем будущем.

По подсчетам эксперта, в сентябре российские оккупанты запустили 521 дрон-камикадзе Shahed, 16 из них — в ночь с 30 на 1 октября. Это новый рекорд, предыдущий был в мае 2023 года — 413 БПЛА.

Александр Коваленко сомневается, что рекордный показатель стал следствием запуска завода для сборки Shahed-136 в России, ведь по имеющейся у него информации у россиян большие проблемы с производством. К примеру, за первые полгода 2023-го они планировали выпустить опытную партию из 100 беспилотников в замкнутом цикле, то есть полностью на своих мощностях, но так и не смогли это выполнить.

"Сроки поставок были сорваны, поскольку острая зависимость производства от поставок контрабандных запчастей сохранилась и ни на какой замкнутый цикл с нуля россия в ближайшей перспективе не выйдет, в вопросах производства Shahed-136, сохраняя зависимость от Ирана", — отметил аналитик.

Сбитый БПЛА Shahed-136 ("Герань") в Украине Фото: ГПСУ

Вполне возможно, что Иран увеличил объем производства своих БПЛА, что позволило России совершить больше атак. Когда Москва обратилась к Тегерану с просьбой предоставить Shahed-136, эти дроны собирали исключительно вручную и в количестве не более 50 единиц в месяц. К концу 2022 Иран смог нарастить производство до 100 штук в месяц.

"Не исключено, что по состоянию на май этот показатель достигал 150-200. Отмечу, что в феврале, марте и апреле, интенсивность ударов была ниже 100 в месяц. То есть, уже на тот момент у россиян, была возможно накапливать боекомплект, — предположил Александр Коваленко. — Именно по этой причине, сентябрьский налет мог стать рекордным, как результат задействования накопленного БК".

При этом большинство Shahed-136, запущенных Россией в сентябре, ударили по портовой инфраструктуре и хранилищам зерна в Одесской области. Как считает обозреватель, российские войска применяют "зерновой террор" и меняют маршруты полета дронов-камикадзе, чтобы найти бреши в украинской системе ПВО. Судя по уменьшению количества сбитых Shahed-136, им это удается.

В эфире телемарафона 2 октября представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что военные видят признаки того, что оккупанты будут чаще атаковать дронами Shahed, чем ракетами. Россияне увеличивают запас беспилотников, а значит украинцам необходимо больше средств для борьбы с ними, а системы ПВО можно получить только от западных партнеров.

В ночь на 2 октября ВВС Украины зафиксировали пуск 7 дронов Shahed, из них удалось сбить 4. Как отметил Юрий Игнат, сейчас армия РФ запускает мало дронов, выискивая безопасные маршруты и проверяя эффективность работы ПВО в разных местах.

Издание Defence Express составило статистику ударов Shahed и обратило внимание, что в сентябре россияне применяли их весьма стабильно — самая длительная пауза составила всего два дня (21 и 22 сентября). Количество запущенных беспилотников было разным — от 6 до 44, средняя доля уничтоженных целей — 78,7, и это достаточно высокий показатель.

Статистика запущенных ВС РФ и сбитых Украиной дронов Shahed Фото: Defence Express

Аналитики заметили, как ВС РФ меняли направления атак, чтобы отыскать уязвимости в системе защиты. Сначала оккупанты долго и массированно били по Одесской области, после чего нацелились на Винницкую и Хмельницкую, а напоследок атаковал Черкасскую. В последнем случае эффективность ПВО снизилась до 53%, ведь ей удалось сбить лишь 16 из 30 беспилотников.

Как предполагают эксперты, Россия будет все чаще применять такие масштабные атаки, запуская одновременно много Shahed и постоянно меняя вектор ударов. Для ВС РФ это достаточно дешевое оружие, себестоимость каждого иранского БПЛА оценивают в $20-40 тысяч, и украинцам довольно сложно с ними бороться, не в последнюю очередь из-за высокой стоимости и ограниченного количества зенитных ракет.

28 сентября представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ Андрей Рудык рассказал, как Россия пытается ускорить производство Shahed-136, которые называет "Герань-2". Украинские военные эксперты изучили захваченные БПЛА и пришли к выводу, что россияне устанавливают компоненты собственного производства, а также китайские двигатели.

Позже украинский военный Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" рассказал, как Shahed изучают украинскую систему ПВО. Россияне устанавливают на них модемы для спутниковой связи от Iridium, которые помогают отслеживать расположение радиолокационных станций.