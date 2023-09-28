РФ пытается ускорить выпуск иранских Shahed: удешевляет и использует китайские двигатели

Минобороны Украины изучила сбитые дроны и нашла множество отличий у иранской и российской версий беспилотника-камикадзе.

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Россия всеми силами пытается наладить массовое производство иранских беспилотников Shahed, которые называет "Герань-2", снижая стоимость компонентов и заменяя электронику на модули собственного производства. Об этом сообщает Military media Center со ссылкой на брифинг представителя Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ капитана Андрея Рудика.

Наши военные тщательно исследовали различные сбитые версии дронов Shahed и выяснили, что Российская Федерация, ища простые технические решения, удешевляет материалы и налаживает поставки компонентов-заменителей, пытается наладить производство данного этих дронов-камикадзе.

Среди изменений в конструкции дрона аналитики Центра фиксируют:

принципиально отличную боевую часть, которая теперь имеет начинку элементами поражения в виде вольфрамовых шариков;

замену страны производителя силовой установки (двигатель MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 вместо Mado MD550);

модификацию корпуса (на замену цельнолитому применяется композитный фюзеляж с наполнителем по типу монтажной пены);

использование нового сервопривода KST X30-12-165;

использование блока "Комета" российского производства в системе навигации.

Части сбитых дронов Shahed, которые изучили наши военные Фото: Telegram

Впрочем, отметил Андрей Рудик, новый Shahed 136 принципиально не отличается уровнем своей смертельной опасности от более ранних образцов, а выявленные отличия показывают стремление удешевления производства. Однако, это показатель того, что антироссийские санкции все же действуют и оккупантам приходится заниматься "импортозамещением".

А портал Defense Express обратил особое внимание на тип нового двигателя, который россияне используют для своих Shahed-136. В открытом доступе есть данные о том, что компания MicroPilot UAV Flight Control Systems расположена в Пекине, что уже дает основания говорить, что эта компания – китайская, и соответственно россияне для своей копии Shahed-136 используют скопированные с немецкого оригинала китайские двигатели MD550, которые в свою очередь затем скопировал и Иран. Defense Express пишет, что в докладе за октябрь 2022 года от Middle East Transparent уже тогда высказывалось предположение, что на иранских Shahed-136могли использоваться двигатели MD550 именно китайского производства.

Линейка двигателей китайской MicroPilot UAV Flight Control Systems Фото: Defense Express

Ранее Фокус сообщал, что Россия не прекратит атаки "Шахедами". Российские войска меняют тактику запусков, но все еще предпочитают дешевые дроны-камикадзе дорогим ракетам. К счастью, у ВСУ есть чем защищать страну.