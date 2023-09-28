Атака 44 Shahed и попадания в регионах: подробности ночного массированного обстрела Украины (фото)

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 34 "шахеды". К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы

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В ночь на 28 сентября российские террористы запустили 44 ударных беспилотника по территории Украины. Взрывы раздавались в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке на данный момент.

РФ использовала 44 "шахеды"

Украинская ПВО уничтожила 34 "шахеды" и 6 разведывательных беспилотников во время ночной атаки. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 28 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали 44 ударными БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск — РФ, мыс Чауда — ВОТ Крым). Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 34 "Шахеды". К отражению атаки привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы", — говорится в сообщении.

Атака Shahed на Кировоградщине

Российские оккупанты атаковали иранскими ударными дронами Кировоградскую область. Есть попадания, но, к счастью, обошлось без жертв. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

"Пережили чрезвычайно сложную ночь. Вражеская дроновая атака не обошла Кировоградщину. Часть шахедов над областью уничтожена. Однако есть и попадания. Предварительно обошлось без погибших, травмированных и повреждения гражданской инфраструктуры", — проинформировал он.

Райкович отметил, что на местах попаданий работают соответствующие службы.

Ракетный удар по Николаеву и атака дронов на Николаевщине

Вечером 27 сентября ВС РФ нанесли ракетный удар по Николаеву. Есть попадание в объект инфраструктуры в окрестностях города. Об этом проинформировал городской голова Николаева Александр Сенкевич

"Вчера около 21:44 в Николаеве ракетному удару подвергся объект инфраструктуры в окрестностях города. Имели возгорание сухой травы — оно оперативно ликвидировано. Без пострадавших", — написал он.

Также в течение ночи 28 сентября ВС РФ атаковали Николаевскую область "шахедами". Силы ПВО сбили большое количество вражеских дронов.

"Сегодня возможно будет рекорд по сбитым шахидам", — написал в своем телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Он также сообщил, что днем 27 и ночью 28 сентября, на Николаевщине силами и средствами ПВО было уничтожено 22 вражеские воздушные цели: два разведывательных БпЛА типа "Орлан" и 20 ударных БпЛА типа "Shahed 131/136".

В Николаевском районе в результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого силами ПВО, повреждена линия электроснабжения. Пострадавших нет. В Степовской громаде в результате падения обломков вражеского БпЛА, сбитого силами ПВО, повреждена хозяйственная постройка. Пострадавших нет.

"Сегодня утром, 28 сентября, в 04:05 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", — проинформировал Виталий Ким.

Атака Shahed на Одесскую область

Ночью российские захватчики вновь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО отработали на отлично. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Олег Кипер.

"Наши силы ПВО отработали на отлично. Никаких попаданий и разрушений. Пострадавших нет. Было зафиксировано лишь несколько небольших очагов возгораний сухой травы в результате падения обломков сбитых "шахедов", — проинформировал он.

В эфире телемарафона 28 сентября спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что во время одного из последних обстрелов Одесской области Россия запускала ракеты из Новороссийска, а подводный ракетоноситель даже не вывели из бухты.

"Это подвергает опасности личный состав. Очевидно, что планирование операции было достаточно сумбурным. Это может быть связано с тем, что у ЧФ РФ идет определенная пертурбация в командовании", — сказала она.

Атака на Черкасскую область

Ночью враг атаковал регион ударными иранскими дронами. По ним отработали силы ПВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Черкасской ОГА Игорь Табунец.

"Повышенная опасность из-за атак оккупантов была этой ночью в Черкасской области. Угроза применения врагом ударных БпЛА. В области работает ПВО", — писал Табурец.

Напомним, что в ночь на 28 сентября ВС РФ атаковали Украину с использованием иранских дронов-камикадзе Shahed. Взрывы прогремели в Черкасской области и в Измаильском районе Одесской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября ВС РФ обстреляли переправу Орловка — Исакча в Измаильском районе Одесской области. Пострадала портовая инфраструктура и более 30 грузовиков, а также двое водителей получили ранения.