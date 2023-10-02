Ученые создали литий-серную батарею с рекордными характеристиками: что они удешевят

Ученым с помощью добавления серы удалось превысить предел в 1000 циклов заряда/разряда — обычные литий-ионные батареи на это не способны.

Китайским исследователям из Академии наук КНР удалось создать особый литий-серный аккумулятор, который выдерживает 1400 циклов заряда/разряда и при этом сохраняет свою емкость на уровне 70%, что является на сегодняшний день революционным достижением. Об этом сообщает портал South China Morning Post.

Литий-серные батареи отличаются от своих обычных литий-ионных собратьев тем, что в качестве катодов используется сера. Ожидается, что эта структура позволит снизить затраты и удвоить емкость батареи по сравнению с литий-ионными батареями.

Но литий-серные батареи имеют короткий срок службы. Перезарядка, превышающая 1000 циклов, почти неслыханна как для жидкостных, так и для твердотельных современных вариантов аккумуляторов. Это особо чувствуют на себе владельцы автомобилей, для которых замена батарей — дорогое удовольствием и очень больно бьет по бюджету.

Исследователи разработали свою батарею, приготовив пористые углеродные нанотрубки, смешанные с серой. Полученная матрица улучшила движение электронов и ионов через серу, которая обычно является плохим проводником электричества.

В результате у них получился аккумулятор, способный выдержать 1400 циклов зарядки, обеспечивает длительный срок службы. Ожидается, что это открытие станет трамплином для разработки более производительных твердотельных литий-серных батарей, которые помогут решить проблему долговечности батарей, теряющих свою емкость с каждым циклом зарядки/разрядки. Специалисты разных стран мира ведут поиск новых химических составов аккумуляторов, которые позволили бы улучшить потребительские качества тяговых батарей электромобилей сразу по нескольким критериям.

Портал отмечает, что новая разработка китайских ученых является прорывом, приближающим эту технологию к коммерческой реальности. Возможно вскоре появятся автомобили на литий-серных батареях, которые получат большой эксплуатационный ресурс без ущерба для остальных характеристик.

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