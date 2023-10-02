Россияне подавляет GPS и мешают работе Starlink на поле боя, но ВСУ уже нашли решения

После простых манипуляций связь Starlink станет практически неуязвимой для российских систем РЭБ.

Российские войска массово подавляют спутниковую связь Starlink, которой пользуются Вооруженные силы Украины. Украинский военный специалист по связи Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" в Telegram-канале назвал легкий способ решения проблемы.

По его словам, россияне подавляют сигналы GPS, что пагубно влияет на работу Starlink — оборудование может долго, по 40 минут, искать сеть, регулярно теряет соединение, а скорость передачи данных снижается. К счастью, сами разработчики спутникового Интернета предусмотрели такой риск и добавили специальную функцию, доступной в любой момент, вот только половина терминалов находится в руках простых солдат, которые о ней не знают.

Инструкция от Сергея Флэша:

запустить приложение Starlink (доступ к учетной записи не требуется);

пролистать меню в самый низ и нажать "Advanced";

выбрать пункт "Debug data" и поставить опцию "Use Starlink Position".

Настройки в приложении Starlink Фото: Facebook

Как отметил Сергей Флэш, после таких манипуляций cистема Starlink отключается от GPS и использует собственные спутники для синхронизации. Однако при каждом перезапуске оборудования настройки снова нужно менять.

Настройки в приложении Starlink Фото: Facebook Настройки в приложении Starlink Фото: Facebook

"Маск уже давно придумал решение, но на удивление многие об этом не знают, продолжают мучиться, копая ямы и устанавливая сетки", — отметил эксперт.

Есть еще один способ — установить приложение Star Debug от украинского разработчика Игоря Литвиненко и выбрать там функцию "Игнорировать GPS" (Inhibit GPS). Перед тем, как поставить галочку, важно дождаться подключения терминала к спутникам, иначе не сработает. При успешной настройке терминал нельзя перемещать, иначе связь пропадет, однако в таком случае можно повторить процедуру и снова наладить соединение без GPS.

Инженер-программист Олег Кутков объяснил в Facebook, что сейчас терминалу Starlink для успешного старта нужно вычислить свою позицию, чтобы находить спутники в небе согласно заложенной программе. Также ему нужно получить точное время, чтобы работать в сети.

Сама по себе сеть Starlink может быть использована для определения геопозиции терминала, но ему это делать сложно, поэтому процесс может занимать больше времени, а "тарелку" при этом нельзя двигать. Опция "Inhibit GPS" позволяет терминалу игнорировать ложные навигационные сигналы после успешного старта и получения корректной позиции.

"Если геопозиции на старте не будет, то с включенной опцией игнорирования GPS терминал имеет шанс выйти онлайн, но это может занять достаточно много времени", — уточнил специалист.

В комментариях в Facebook военный Евгений Винницкий отметил, что терминалы Starlink все равно необходимо прикапывать в землю из соображений безопасности, иначе оборудование могут уничтожить при первом же обстреле. "Я своим запрещаю без ямы их даже раскрывать", — написал он.

Ранее Сергей Флэш сам советовал прикапывать Starlink для защиты от российских средств РЭБ. Эксперименты показали, что оборудование на глубине примерно 1 метра под землей становится неуязвимым для "глушилок", если те находятся на расстоянии 500 метров или дальше. Вот только украинские военные обнаружили, что такой способ не работает в условиях городских боев, где просто негде зарыть Starlink. В таком случае эксперт посоветовал обматывать терминалы металлической сеткой с шагом 2-5 см, лучше двумя-тремя слоями.