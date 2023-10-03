Разорвало пополам: FPV-дрон эффектно уничтожил российсую САУ "Гвоздика" (видео)

Оккупанты пытались спрятать артиллерийскую установку под маскировочной сеткой среди деревьев, но украинские военные выследили ее и атаковали.

Украинские военные с помощью FPV-дрона уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика". Соответсвующее видео появилось в Telegram-канале производителей беспилотников "Ескадрон".

Свою САУ российские оккупанты спрятали среди деревьев в посадке и накрыли маскировочной сетью. Однако пилот FPV-дронов группы М2 все равно вычислил место нахождения вражеской техники и направил туда беспилотник-камикадзе. Дрон успешно преодолел расстояние от места пуска до спрятанной бронетехники и ударил ее в кормовую часть.

Беспилотник-разведчик, работающий в паре с FPV-дроном, снял для операторов последствия атаки. Сначала самоходную артиллерийскую установку охватил огонь. А, когда он утих, стало понятно, что САУ разорвало на части: башня лежала на некотором расстоянии от корпуса.

"Очередная гвоздика была сорвана во время подготовки "похоронов" оккупантов", — подписали создатели дронов опубликованные видеокадры.

Что известно о САУ "Гвоздика", которую поразил дрон

САУ "Гвоздика" — это советская самоходная гаубица, которую производили с 1969 по 1991 год. Всего было выпущено свыше 10 000 единиц САУ. Она обладает 122-мм нарезным орудием. Дальность стрельбы составляет до 15,2 км со скорострельностью до 5 выстрелов в минуту.

Техника предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, а также для разрушения дзотов, обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Отметим, что по данным проекта Oryx только в течении августа 2023 года украинским военным удалось уничтожить 4 артиллерийских установок "Гвоздика", принадлежащих противнику. А в сентябре ВС РФ потеряли еще одну единицу этой самоходной артиллерийской установки.

Напомним, в конце августа дроны ВСУ уничтожили мощнейший миномет "Тюльпан" и САУ "Акация" под Бахмутом. Миномет использует самый крупный артиллерийский калибр — 240 мм. Оккупанты спрятали технику среди жилых домов, но операторы БПЛА все равно ее достали.

А в конце июля 2023 года бойцы Легиона "Свобода России" уничтожили САУ "Гвоздика". В райне временно оккупированной Горловки Донецкой области разведчики обнаружили замаскированную САУ 2С1 "Гвоздика". Координаты были переданы бойцам, после чего минометный расчет успешной по ней отработал.