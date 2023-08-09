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Военный Фокус Российско-украинская война

Десяток артиллерии, танки и "Аллигатор": обновленные потери по данным Oryx (список)

потери рф
Фото: скриншот | Уничтоженный Т-90М, иллюстративное фото

Украинские военные продолжают вести эффективную контрбатарейную борьбу. В список потерь добавилось 12 артиллерийских установок. Оккупанты вместе с тем повредили одну шведскую БМП CV-90

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Российские оккупанты продолжают терять в большом количестве технику и специальное инженерное оборудование во время контрнаступательных действий украинской армии. Об этом сообщает OSINT-аналитик Якуб Яновский из проекта Oryx.

Украинские военные продолжают вести эффективную контрбатарейную борьбу. Российские оккупанты потеряли по меньшей мере 12 артиллерийских установок. Больше всего уничтожили гаубиц "Мста-Б" — 4 единицы, САУ "Акация" — 3 единицы и гаубицы Д-30 — 2 единицы.

потери оккупантов по орикс Fullscreen
Список визуальных потерь ВС РФ

Также Силы обороны уничтожили и повредили 4 танка, среди них один из самых современных в РФ Т-90М и одновременно самый старый Т-55. Вместе с танками и артиллерией враг потерял 8 БМП и броневиков, а также одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-1. Кроме этого российская армия потеряла станцию радиолокационной разведки Снар-10М1.

По обновленным данным аналитика Ричарда Верекера, больше всего российские войска теряют танки типа Т-80БВ и Т-72Б3.

потери российских танков Fullscreen
Потери танков ВС РФ по моделям

В список также попал уничтоженный вертолет Ка-52 "Аллигатор", 5 транспортных средств для логистики и один БПЛА Элерон Т-16, который захватили украинские пограничники.

Потери украинской армии, которые добавились в список, были в разы меньше. Украинская армия потеряла 12 единиц техники, как отмечает сам Яновский, шведская БМП CV 9040 была только повреждена. Информация об уничтожении не подтвердилась.

потери украинской армии Fullscreen
Список потерянной техники ВСУ, уничтожение CV-90 не подтвердилось

Напомним, 9 августа ISW писали, что российские войска переместили в оккупированный Луганск 12-16 вертолетов.

Также 9 августа СМИ сообщили, что модернизированные Су-24 Воздушных сил Украины стали кошмаром для российского руководства, потому что они являются носителями Storm Shadow.