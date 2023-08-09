Десяток артилерії, танки та "Алігатор": оновлені втрати по даним Oryx (список)

Українські військові продовжують вести ефективну контрбатарейну боротьбу. У список втрат додалося 12 артилерійських установок. Окупанти разом з тим пошкодили одну шведську БМП CV-90

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Російські окупанти продовжують втрачати у великій кількості техніку та спеціальне інженерне обладнання під час контрнаступальних дій української армії. Про це повідомляє OSINT-аналітик Якуб Яновський із проєкту Oryx.

Українські військові продовжують вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Російські окупанти втратили щонайменше 12 артилерійських установок. Найбільше знищили гаубиць "Мста-Б" — 4 одиниці, САУ "Акація" — 3 одиниці та гаубиці Д-30 — 2 одиниці.

Список візуальних втрат ЗС РФ

Також Сили оборони знищили та пошкодили 4 танки, серед них один з найсучасніших у РФ Т-90М та водночас найстаріший Т-55. Разом з танками та артилерією ворог втратив 8 БМП та броньовиків, а також одну броньованому ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-1. Окрім цього російська армія втратила станцію радіолокаційної розвідки Снар-10М1.

За оновленими даними аналітика Річарда Верекера, найбільше російські війська втрачають танки типу Т-80БВ та Т-72Б3.

Втрати танків ЗС РФ за моделями

В список також потрапив знищений гелікоптер Ка-52 "Алігатор", 5 транспортних засобів для логістики та один БПЛА Елерон Т-16, який захопили українські прикордонники.

Втрати української армії, які додались в список, були в рази меншими. Українська армія втратила 12 одиниць техніки, як зазначає сам Яновський шведську БМП CV 9040 було тільки пошкоджено. Інформація щодо знищення не підтвердилась.

Список втраченої техніки ЗСУ, знищення CV-90 не підтвердилось

Нагадаємо, 9 серпня ISW писали, що російські війська перемістили до окупованого Луганська 12-16 гелікоптерів.

Також 9 серпня ЗМІ повідомили, що модернізовані Су-24 Повітряних сил України стали кошмаром для російського керівництва, бо вони є носіями Storm Shadow.