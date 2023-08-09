Сховали від HIMARS: ЗС РФ перемістили до окупованого Луганська 16 гелікоптерів (фото)

Виведення з ладу ворожої авіації, як припускають аналітики ISW, змусить російські війська звільнити аеропорт і тим самим сповільнить матеріально-технічне забезпечення Росії.

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У Міжнародному аеропорті окупованого Луганська російські окупанти розмістили понад десяток військових вертольотів. Про це йдеться в щоденному аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики інституту посилаються на українського офіцера запасу, який 8 серпня повідомив, що згідно із супутниковими знімками, російська влада нещодавно розташувала 12-16 російських гелікоптерів у Міжнародному аеропорту Луганська. Ці гелікоптери перебувають поза зоною дії українських HIMARS і ПЗРК. Виведення з ладу цих вертольотів змусить російські війська звільнити аеропорт і тим самим сповільнить матеріально-технічне забезпечення Росії.

Автор публікації зазначає, що "краєвиди" на карті наголошують на потребі України в далекобійному озброєнні (105 км).

"Аеропорт не працює з 2014 року, проте цього року його перепрофілювали на вертолітну базу для операцій по Донецько-Луганському фронту. У середньому щодня там перебуває 12-16 гелікоптерів. Периметр аеродрому посилено охороняється засобами ППО, проте не є непроникним. Знищення аеродрому сповільнить логістику та час реагування у Донецькій та Луганській областях", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ висадили на Лівий берег у Херсонській області до 7 катерів, прорвали оборону ЗС РФ та просунулися на 800 метрів.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони на Запорізькому напрямку підійшли до 2-ї лінії оборони в районі Оріхова, Роботиного та Старомайорського.