Спрятали от HIMARS: ВС РФ переместили в оккупированный Луганск 16 вертолетов (фото)

Вывод из строя вражеской авиации, как предполагают аналитики ISW, заставит российские войска освободить аэропорт и тем самым замедлит материально-техническое обеспечение России.

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В Международном аэропорту оккупированного Луганска российские оккупанты разместили более десятка военных вертолетов. Об этом говорится в ежедневном аналитическом отчете американского Института изучения войны.

Аналитики института ссылаются на украинского офицера запаса, который 8 августа сообщил, что согласно спутниковым снимкам, российские власти недавно разместили 12-16 российских вертолетов в Международном аэропорту Луганска. Эти вертолеты находятся вне зоны действия украинских HIMARS и ПЗРК. Вывод из строя этих вертолетов заставит российские войска освободить аэропорт и тем самым замедлит материально-техническое обеспечение России.

Автор публикации отмечает, что "пейзажи" на карте подчеркивают потребность Украины в дальнобойном вооружении (105км).

"Аэропорт не работает с 2014 года, однако в этом году его перепрофилировали в вертолетную базу для операций по Донецко-Луганскому фронту. В среднем ежедневно там находится 12-16 вертолетов. Периметр аэродрома усиленно охраняется средствами ПВО, однако не является непроницаемым. Уничтожение аэродрома замедлит логистику и время реагирования в Донецкой и Луганской областях", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ высадили на Левый берег в Херсонской области до 7 катеров, прорвали оборону ВС РФ и продвинулись на 800 метров.

Ранее сообщалось, что Силы обороны на Запорожском направлении подошли ко 2-й линии обороны в районе Орехова, Роботино и Старомайорского.