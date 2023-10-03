В Украине начнут собирать крупнейшие французские дроны AAROK: как они усилят ВСУ (видео)

Беспилотник должен взлететь в следующем году в Украине. После подписания документов между "Антоновым" и производителем предстоит согласовать все последующие действия на промышленном и эксплуатационном уровне.

Государственное предприятие "Антонов" будет производить французский беспилотник AAROK в Украине. Об этом сообщила французская газета LaTribune в понедельник, 2 октября.

Как Франция поможет Украине в войне с РФ

Медиа написало о том, что компания Turgis & Gaillard подписала соглашение с "Антонов" о локальном производстве расходуемого дрона на основе конструкции беспилотника Aarok. Соглашение подписал во время визита в Киев в минувшие выходные министр Вооруженных сил Себастьян Лекорню.

"Беспилотник должен взлететь в следующем году в Украине. Именно украинский промышленник выбрал дизайн этого дрона", — сказала журналистам президент и основательница Turgis & Gaillard Фанни Тюржи.

Она уточнила, что после подписания документов между двумя партнерами предстоит и украинской, и российской стороне предстоит согласовать все последующие действия на промышленном и эксплуатационном уровне, чтобы начать производить беспилотник. Как минимум нужно определиться с площадкой для сборки дрона и решить, какое французское и украинское оборудование выбрано для этого дрона.

Фанни Тюржи подчеркнула, что AAROK, который будет выпускать "Антонов", не пойдет на экспорт. Дрон предназначается только для Вооруженных сил Украины.

LaTribune сообщила, что французская и украинская стороны подписали еще ряд документов, которые касаются дронопроизводства и поставок беспилотников. Так, производитель дронов Delair, заключивший этим летом первый контракт на поставку 150 дронов наблюдения, разместил заказ у Минобороны Украины на поставку неустановленного количества дополнительных дронов. Thales, со своей стороны, подписала соглашение с украинской компанией о совместной разработке дронов, а компания Vistory установит в Украине центр 3D-печати для производства запасных частей.

Французский беспилотник AAROK: что о нем известно

Дрон AAROK — это БПЛА средней высоты и большой выносливости (MALE), несущий различные датчики и вооружение в зависимости от миссии. Беспилотник презентовали на Парижском авиасалоне в июне 2023 года. Прототип дрона оказался самым большим летательным аппаратом за всю историю дроностроительства в стране.

Технические характеристики AAROK

размах крыльев — 22 м;

длина — 14 м;

взлетный вес — 5500 кг;

скорость — 463 км/ч;

время полета — 30 ч;

максимальная высота полета — 9144 м;

тип двигателя — авиационный газотурбинный.

Дрон AAROK — это БПЛА средней высоты и большой выносливости (MALE), несущий различные датчики и вооружение Фото: Turgis & Gaillard

Производитель представляет свой беспилотник как решающий актив в боевых действиях будущего. Представители Turgis & Gaillard характеризуют свой новый дрон, как:

БПЛА, который собирает и распространяет информацию быстро и безопасно; БПЛА, который обеспечивает точное, мощное и недорогое вооружение большой дальности; надежный, быстро развертываемый БПЛА, развертываемый на пересеченной местности, как можно ближе к боевым действиям.

Производитель представляет свой беспилотник как решающий актив в боевых действиях будущего Фото: Turgis & Gaillard

Дрон способен выполнять разведывательные и наблюдательные задачи, используя высокоэффективные оптико-электронные и электромагнитные датчики, а также многорежимный радар. AAROK предназначен также для нанесения ударов и атаки противника. Беспилотный летательный аппарат способен нести полезную нагрузку, весом в 1,5 тонны, благодаря этому может нести вооружение и выполнять такие задачи, как непосредственная поддержка с воздуха, охрана важных целей, координация ударов, подавление противовоздушной обороны противника.

Дополнительные преимущества AAROK представляют собой возможность взлета и посадки даже на неровной местности, возможность управления с любой точки мира благодаря спутниковому каналу связи и быстрое развертывание с помощью тактического транспортного самолета.

Отметим, что компания-производитель этого гигантского дрона была основана в 2011 году для разработки Gerfaut — системы, которая позволяет размещать высокоточные боеприпасы под крыльями транспортного самолета C-130 Hercules для выполнения ударных задач без дополнительных модификаций конструкции. Всего за двенадцать лет Группа стала стратегическим партнером вооруженных сил Франции и ее союзников, а также крупнейших аэрокосмических компаний.

Напомним, Украине первой в мире разрешили выпускать дроны Акіпсі. Производитель популярных у ВСУ беспилотников Bayraktar TB2 уверен, что первые ударные дроны украинский завод выпустит уже в 2025 году.

Отметим, что в конце августа действующий на то время министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что Украина выйдет на массовое производство дронов. По его словам, сегодня в Украине допущены к эксплуатации около 30 экземпляров беспилотников от разных производителей.