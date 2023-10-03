Беспилотная платформа Kalyani "увидит" врага и сама себя спасет: как она работает (фото)

Грузоподьемность Kalyani ECARS составляет 350 кг, а передвигаться эти беспилотные платформы могут с помощью колес и гусениц.

Индийская армия начнет использовать беспилотные платформы Kalyani ECARS с возможностью "видеть" на расстоянии в 10 км для проведения миссий по наблюдению за границей. Об этом сообщает CNBC. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх представил усовершенствованную совместную автономную систему вездеходов (ECARS) на ежегодном симпозиуме North Tech в Джамму.

На систему установлены современные датчики для обзора на 10 км Фото: Bharat Forge

Эти автономные беспилотные платформы являются детищем одноименной индийской компании Kalyani Strategic Systems Ltd из Пуны, входит в корпорацию Bharat Forge. Они представляют собой беспилотный наземный автомобиль (UGV) с колесной базой 4X4. Платформа выпускается в двух различных вариантах: одна оснащена колесами, а другая — гусеницами, предназначенными для работы в заснеженной горной местности Индии.

ECARS оснащены усовершенствованной системой предотвращения столкновений и расширенными возможностями планирования миссий, которые позволяют использовать машину для широкого спектра военных операций. Скорость ECARS колеблется от 16 до 20 километров в час, грузоподъемность составляет 350 кг, а буксирная нагрузка — 500 кг.

UGV Kalyani имеют систему пожаротушения Фото: Bharat Forge

Эти автономные вездеходы оснащены современным оборудованием для контроля за приграничными районами страны, которое вскоре может быть использовано индийской армией на необходимых объектах. В настоящее время несколько европейских стран используют эту функцию для обеспечения безопасности границ.

С помощью ECARS военнослужащие индийской армии смогут вести наблюдение на расстоянии около 10 километров, даже не привлекая солдат. Кроме того, машина имеет собственный механизм самозащиты, с помощью которого она может реагировать на врагов посредством тушения пожара и распыления химикатов, чтобы защитить себя.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ применяет против украинцев робота-антиснайпера "Сосна-Н". Необычная система автономно замечает военных по прицелам, а затем может ослепить лазером или навести артиллерийский удар.