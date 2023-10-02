ВС РФ применяет против украинцев робота-антиснайпера "Сосна-Н": чем он опасен для стрелков

Необычная система автономно замечает военных по прицелам, а затем может ослепить лазером или навести артиллерийский удар.

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Российские оккупанты начали применять против защитников Украины новый роботизированный комплекс "Сосна-Н", который способен находить и бороться со снайперами. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в интервью российскому медиа "Лента.ру".

По его словам, этот робот-антиснайпер способен определять местоположение украинских военных. Для этого прибор использует компьютер, который отслеживает сектор на передовой нашей армии и при этом контролирует позиции противника. Как только появляются какие-то блики, указывающие на использование прицела, система тут же определяет его координаты. Кроме того комплекс "Сосна-Н" способен ослеплять стрелков лазерным лучом и выводить из строя оптику противника.

"Робот дает координаты оптических средств снайперов или корректировщиков ВСУ, для того чтобы по этим координатам мы открыли огонь, как правило, артиллерийский, чтобы на сто процентов попасть в цель", — сказал Кнутов.

Технические характеристики "Сосна-Н"

Автоматизированный антиснайперский комплекс "Сосна-Н" впервые был представлен на международном форуме "Армия-2021". Представляет собой дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку, которая в автоматическом режиме может выявлять любые оптические устройства, ведущие наблюдение или прицеливание. Производитель утверждает, что работа комплекса не зависит от времени суток.

Кроме того разработчики называют такие преимущества этой военной техники:

полная автоматизация (режим работы робота 24/7, согласно предварительно введенной программе);

возможность проводного и беспроводного управления (управление устройством посредством соединения по кабелю Ethernet или WiFi-соединению);

широкий диапазон сканирования окружения (от -180° до +180°);

универсальность (работает как самостоятельная единица, так и в составе сложных охранных систем и комплексов);

простота и надежность эксплуатации (малая масса и габариты обеспечивают легкость установки и транспортировки);

адаптивность (наличие функции разметки ложных целей позволяет отсеять статические светоотражающие объекты и игнорировать их в процессе работы).

Нейтрализатор был разработан российским НИИ "Полюс" Нейтрализатор был разработан российским НИИ "Полюс"

"Сосна-Н" не только способна подавать сигнал тревоги и отмечать место обнаружения снайпера, но и ставить ему визуальную помеху с помощью направленного лазерного излучения. Главный конструктор изделия Михаил Рузин в свое время отметил, что "Сосна-Н" может применяться как для обеспечения безопасности охраняемых лиц, так и для защиты объектов и частной жизни.

"Систему можно установить на VIP-ложе стадиона или по периметру охраняемого здания. При попытке видеосъемки, наблюдения через бинокль или прицеливания в снайперскую оптику "Сосна-Н" будет создавать визуальную помеху злоумышленнику и моментально выдавать его точное местоположение", — сказал он.

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Комплекс имеет такие технические характеристики:

радиус действия — до 2,5 км;

скорость сканирования — до 18 градусов в секунду;

мгновенное поле зрения — 5х7 градусов;

диапазон углов для автоматического сканирования — 180 градусов;

рабочие температуры — от -25 до +45 градусов Цельсия;

электропитание — 12 В.

Так выглядит антиснайперский комплекс "Сосна-Н"

Как работает "Сосна-Н"

Сначала комплекс сканирует окружающую местность. После этого техника запускает контур точного наведения при обнаружении цели и начинает его подсвечивать. При этом отраженное от цели излучение поступает на пространственно-чувствительный приемник. Одновременно происходит наведение лазера противодействия на цель при помощи двухкоординатного привода. Следующий шаг — это совмещение оптической оси лазера с направлением на цель, которое завершается ее уничтожением. (Отметим, что лазер включается на время, предварительно установленное оператором).

Напомним, несколько дней назад стало известно, что армия РФ ожидает новую беспилотную машину "Зубило". Броневик оснащен 23-мм спаренной пушкой ЗУ-23-2, которая обеспечивает большую интенсивность огня. Предположительно машина будет участвовать в первых волнах атак, однако ее боевая эффективность при этом остается под вопросом.

А в конце января 2023 года экс-глава "Роскосмоса" и руководитель группы советников под названием "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил о том, что российский боевой робот "Маркер" сможет уничтожать танки Abrams и Leopard, которые западные партнеры передают Украине. Он добавил, что "Маркер" сможет выбирать очередность поражения вражеской техники в зависимости от ее значимости.