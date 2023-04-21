Россияне обещают отправить в Украину "умных" боевых роботов: чем они грозят ВСУ

Команда айтишников пытается научить нейросеть отличать военных от гражданских и узнавать разные типы боевой техники. Они допускают, что машина может "сойти с ума" из-за ошибок.

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Разработчики из России обещают ближайшим летом отправить на войну в Украину автономных боевых роботов под управлением искусственного интеллекта. Об этом российскому сайту URA.ru заявил стартапер Петр Кривожихин из группы волонтеров, которая занимается созданием "умного" оружия.

По его словам, сейчас команда разрабатывает нейросеть для распознавания целей. Они хотят, чтобы ИИ научился определять людей, автомобили, бронетранспортеры и другие объекты, а также различать военных и гражданских, разные типы техники и уязвимые места у них.

"Отрабатываем по каждой задаче. С автономным поведением боевых роботов сложнее, но мы движемся", — сообщил Петр Кривожихин.

Первые рабочие прототипы группа "надеется" создать к началу лета. Как уверяет Петр Кривожихин, нейросеть уже готова выполнять некоторые задачи, но все еще нуждается в дальнейшем обучении. Запрограммировать автономного боевого робота очень сложно, и в этом деле есть очень большая вероятность ошибок.

"Есть много технических нюансов: чтобы дрон не сходил с ума, чтобы не путал верх-низ, не врезался в дерево, не падал в реку. Он же анализирует ситуацию самостоятельно, им никто не управляет", — признал разработчик.

Он добавил, что команда работает отдельно от государства, но уже хочет роботизировать российские танки. По мнению Петра Кривожихина, ВС РФ нужно больше таких роботов, как "Маркер", при этом они должны запускать беспилотные летательные аппараты.

В сентябре 2022 года появилась информация, что россияне собирают боевых роботов "Маркер" для ведения войны в Украине. Эти боевые машины представляют собой беспилотную гусеничную платформу, на которую устанавливаются камеры и различные виды вооружения. Разработчики уверяют, что робот может распознавать объекты благодаря "машинному зрению" и искусственному интеллекту.

В январе 2023 года в России заявили об отправке роботов "Маркер" на Донбасс. Бывший глава Роскосмоса уверяет, что он сможет уничтожать западные танки Abrams и Leopard.

Недавно появилась информация, что на боевых роботов "Маркер" установили системы ПТРК "Корнет". Они запускают ракеты со складными крыльями, которые наводятся по лазерному лучу.