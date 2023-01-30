Робот "Маркер" уже едет на Донбасс: Рогозин снова пытается "испугать" ВСУ

В РФ отрапортовали об отправке боевых машин на войну с Украиной.

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Исполнительный директор магнитогорской "Андроидной техники", которая выпускает боевую роботизированную систему "Маркер", Евгений Дудоров сообщил, что началась погрузка для отправки на Донбасс четырех беспилотных "Маркеров". Об этом написал в своем Телеграмме Дмитрий Рогозин, бывший глава Роскосмоса, а теперь советник по технической части оккупационных войск России.

Судя по фото опубликованному Рогозиным, робот загружен в обычную фуру для маскировки.

[ + – ] Робот "Маркер" по видимому загружен в фуру и отправляется на Донбасс Фото: Соцсети

Количество машин совпадает с опубликованными нами ранее прогнозами американского эксперта Сэма Бендетта. Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности заявил, что Россия отправит максимум пять "Маркеров" на войну с Украиной для испытания в бою. На большее количество агрессор не может рассчитывать, поскольку, не смотря на все бахвальство, этих роботов в наличии попросту нет.

По мнению Рогозина "Маркеры" смогут уничтожать танки "Абрамс" и "Леопард", которые получит ВСУ от западных союзников. По его словам, "Маркер" способен автоматически определять модели боевой техники, сверяясь со встроенным электронным каталогом. Когда украинская армия начнет использовать западные танки, робот получит их образы в видимом и инфракрасном диапазонах, после чего сможет распознавать и уничтожать противотанковыми ракетами.

Однако американский эксперт в этом сомневается. Он говорит, что любой опытный экипаж любого танка способен перехитрить и легко уничтожить робота на поле боя. Кроме того, по словам Бендетта, системы БПЛА украинской стороны будут заранее отыскивать "Маркеры" и другие противотанковые единицы врага и поражать их, расчищая путь "Абрамсам" и "Леопардам".

На сегодня в свободном доступе есть следующие характеристики "Маркера": вес машины около 3 тонн, в наличии модуль для кассетного запуска беспилотников и система запуска противотанковых ракет.

Машина работает на базе ИИ, имеет функцию машинного зрения, может двигаться по полигону и даже перейти реку в брод, как заявляют российские инженеры.