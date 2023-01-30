Робот "Маркер" вже їде на Донбас: Рогозін знову намагається "злякати" ЗСУ

У РФ відрапортували про відправку бойових машин на війну з Україною.

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Виконавчий директор магнітогірської "Андроїдної техніки", яка випускає бойову роботизовану систему "Маркер", Євген Дудоров повідомив, що почалося навантаження для відправлення на Донбас чотирьох безпілотних "Маркерів". Про це написав у своєму Телеграмі Дмитро Рогозін, колишній глава Роскосмосу, а тепер радник з технічної частини окупаційних військ Росії.

Судячи з фото, опублікованого Рогозіним, робот завантажений у звичайну фуру для маскування.

[ + – ] Робот "Маркер", мабуть, завантажений у фуру і вирушає на Донбас Фото: Соцмережi

Кількість машин збігається з опублікованими раніше прогнозами американського експерта Сема Бендетта. Старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки заявив, що Росія відправить максимум п'ять "Маркерів" на війну з Україною для випробування у бою. На більшу кількість агресор не може розраховувати, оскільки, не дивлячись на все вихваляння, цих роботів просто немає.

На думку Рогозіна, "Маркери" зможуть знищувати танки "Абрамс" та "Леопард", які отримає ЗСУ від західних союзників. За його словами, "Маркер" здатний автоматично визначати моделі бойової техніки, звіряючись із вбудованим електронним каталогом. Коли українська армія почне використовувати західні танки, робот отримає їхні образи у видимому та інфрачервоному діапазонах, після чого зможе розпізнавати та знищувати протитанковими ракетами.

Проте американський експерт у цьому сумнівається. Він каже, що будь-який досвідчений екіпаж будь-якого танка здатний перехитрити та легко знищити робота на полі бою. Крім того, за словами Бендетта, системи БПЛА української сторони заздалегідь відшукуватимуть "Маркери" та інші протитанкові одиниці ворога і вражатимуть їх, розчищаючи шлях "Абрамсам" та "Леопардам".

На сьогодні у вільному доступі є такі характеристики "Маркера": вага машини близько 3 тонн, модуль для касетного запуску безпілотників і система запуску протитанкових ракет.

Машина працює на базі ШІ, має функцію машинного зору, може рухатися полігоном і навіть перейти річку вбрід, як заявляють російські інженери.