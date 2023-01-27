Російський робот "Маркер" не зможе впоратися з танком "Абрамс": американський експерт

Сем Бендетт упевнений, що добре навчений танковий екіпаж легко впорається з роботом на відкритій місцевості.

Related video

Днями колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, а тепер головний за технічною складовою так званої СВО, заявив, що армії Росії не страшні західні постачання танків "Абрамс" і "Леопард". Рогозін пообіцяв, що роботизована установка "Маркер" легко впорається з ними завдяки тому, що до інформаційної бази машини будуть занесені характеристики танків. Думку американського експерта щодо такої впевненості публікує видання Defense One.

На думку старшого наукового співробітника Центру нової американської безпеки Сема Бендетта, Росія навряд чи відправить в Україну багато наземних роботів "Маркер", оскільки великої кількості їх просто немає. Від сили 3-5 штук, як експеримент, спробують випробувати в бою та, звичайно ж, використають для пропаганди.

До того ж експерт упевнений, що добре навчений танковий екіпаж легко впорається з роботом на відкритій місцевості, та й системи БПЛА української сторони заздалегідь відшукуватимуть цілі та вражатимуть їх, розчищуючи шлях танкам "Абрамс". Бендетт вважає, що попередні заяви Рогозіна про "Маркер" як про суто розвідувальну машину були ближчими до реальності.

[ + – ] Після пострілу "Абрамса" навряд чи в "Маркера" є хоч якийсь шанс Фото: Sgt. Melissa N. Lessard/U.S. Army

Крім того, експерт просить звернути увагу на те, що США робить усе можливе, щоб позбавити Росію та її союзників хоч якихось можливостей отримувати необхідні високотехнологічні компоненти для їхніх військових систем. Та й сам керівник компанії Android Technology, яка розробляє "Маркери", Євген Дудуров, хоч і заявляє про те, що санкції на його підприємство ніяк не вплинули, визнає, що російська робототехніка зможе наздогнати й перегнати західну лише через 10-12 років.

Сем Бендетт нагадує історію з роботом Федором, якого росіяни планували відправити в космос, але так і не змогли. Він на 80% був виконаний із імпортних комплектуючих, а російського в ньому була лише назва.

Раніше Фокус розповідав, як у Росії збирають бойові дрони з будматеріалів і підручних засобів.