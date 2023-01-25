"Потреба змусила": у Росії збирають бойові дрони з будматеріалів (фото)

Розробники запевняють, що БПЛА зможе скидати гранати та підривати позиції ЗСУ, але поки апарат не вміє навіть нормально приземлятися.

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В Омську російські інженери представили безпілотний літальний апарат для військових, виготовлений з будівельної плитки. Про це пише видання "Омск-информ".

Троє курсантів Омського автобронетанкового інституту принесли на круглий стіл, присвячений розвитку безпілотників, незвичайний дрон-бомбардувальник. Щоб спростити та здешевити конструкцію, вони зробили корпус зі стельової плитки, решту деталей купили у китайському онлайн-магазині Aliexpress.

За словами розробників, БПЛА здатний скидати аптечки пораненим російським окупантам або закидати гранатами українські окопи. Крім того, він може виконувати роль "камікадзе", вибухаючи під час зіткнення. Єдиною проблемою конструктори назвали посадку дрона — зараз його доводиться ловити руками, щоб не розбити.

[ + – ] Курсанти Омського автобронетанкового інституту з дроном

Під час круглого столу в Омську також показали БПЛА від компанії "Інформаційні технології". Представник підприємства Максим Марков заявив, що дрон вагою 4,2 кг зібраний з композитних матеріалів, може підіймати вантаж до 5 кг, оснащений тепловізором і має дальність польоту в 150 км. Безпілотник нібито на 80% складається із російських деталей для комплектування, і лише двигуни доводиться замовляти з Китаю.

Інші учасники заходу розповіли, що під час війни у ЗС РФ виникла величезна потреба в літальних апаратах, і "потреба змусила" російських інженерів створювати власні дрони та контролери до них, копіюючи китайські моделі.

"Ми самостійно відливаємо безпілотники з пінополіуретану. Ми взяли китайський аналог, відсканували його на 3D-принтері і тепер виробляємо на тиждень 30-40 БПЛА", — заявив російський військовослужбовець із позивним "Пілот".

Раніше експерт Валерій Яковенко розповів про деградацію російських дронів. За його спостереженнями, якість БПЛА, які виробляються в РФ, постійно погіршується на тлі міжнародних санкцій, і найяскравішим прикладом є розвідувальні апарати "Орлан-10".

У січні стало відомо, що в Росії запатентували реактивний дрон з ЕМІ-снарядом. Як припускають розробники з інституту ФСБ, технологія дозволить виводити з ладу дрони та іншу електроніку на полі бою.