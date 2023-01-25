"Нужда заставила": в России собирают боевые дроны из стройматериалов (фото)

Разработчики уверяют, что БПЛА сможет сбрасывать гранаты и взрывать позиции ВСУ, но пока аппарат не умеет даже нормально приземляться.

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В Омске российские инженеры представили беспилотный летательный аппарат для военных, сделанный из строительной плитки. Об этом пишет издание "Омск-информ".

Трое курсантов Омского автобронетанкого института принесли на круглый стол, посвященный развитию беспилотников, необычный дрон-бомбардировщик. Чтобы упростить и удешевить конструкцию, они сделали корпус из потолочной плитки, остальные детали купили в китайском онлайн-магазине Aliexpress.

По словам разработчиков, БПЛА способен сбрасывать аптечки раненным российским оккупантам или же забрасывать гранатами украинские окопы. Кроме того, он может выполнять роль "камикадзе, взрываясь при столкновении. Единственной проблемой конструкторы назвали посадку дрона — сейчас его приходится ловить руками, чтобы не разбить.

[ + – ] Курсанты Омского автобронетанкого института с дроном

Во время круглого стола в Омске также показали БПЛА от компании "Информационные технологии". Представитель предприятия Максим Марков заявил, что дрон весом 4,2 кг собран из композитных материалов, может поднимать груз до 5 кг, оснащен тепловизором и обладает дальностью полета в 150 км. Беспилотник якобы на 80% состоит из российских комплектующих, и только двигатели приходится заказывать из Китая.

Другие участники мероприятия рассказали, что во время войны у ВС РФ возникла огромная потребность в летательных аппаратах, и "нужда заставила" российских инженеров создавать собственные дроны и контроллеры к ним, копируя китайские модели.

"Мы самостоятельно отливаем беспилотники из пенополиуретана. Мы взяли китайский аналог, отсканировали его на 3D-принтере и теперь производим в неделю 30–40 БПЛА", — заявил российский военнослужащий с позывным "Пилот".

Ранее эксперт Валерий Яковенко рассказал о деградации российских дронов. По его наблюдениям, качество БПЛА, производимых в РФ, постоянно ухудшается на фоне международных санкций, и самым ярким примером является разведывательные аппараты "Орлан-10".

В январе стало известно, что в России запатентовали реактивный дрон с ЭМИ-снарядом. Как предполагают разработчики из института ФСБ, технология позволит выводить из строя дроны и другую электронику на поле боя.