Российский робот "Маркер" не сможет справиться с танком "Абрамс": американский эксперт

Сэм Бендетт уверен, что хорошо обученный танковый экипаж легко справится с роботом на открытой местности.

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На днях бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а теперь главный по технической составляющей так называемой СВО, заявил, что армии России не страшны западные поставки танков "Абрамс" и "Леопард". Рогозин пообещал, что роботизированная установка "Маркер" легко справится с ними благодаря тому, что в информационную базу машины будут занесены характеристики танков. Мнение американского эксперта по поводу такой уверенности публикует издание Defense One.

По мнению старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Сэма Бендетта, Россия вряд ли отправит в Украину много наземных роботов "Маркер", поскольку большого количества их попросту нет. От силы 3-5 штук, в качестве эксперимента, попробуют испытать в бою, и, конечно же, используют для пропаганды.

К тому же эксперт уверен, что хорошо обученный танковый экипаж легко справится с роботом на открытой местности, да и системы БПЛА украинской стороны будут заранее отыскивать цели и поражать их расчищая путь танкам "Абрамс". Бендетт считает, что предыдущие заявления Рогозина о "Маркере" как о сугубо разведывательной машине были более близки к реальности.

[ + – ] После выстрела "Абрамса" вряд ли у "Маркера" есть хоть какой-то шанс Фото: Sgt. Melissa N. Lessard/U.S. Army

Кроме того, эксперт просит обратить внимание на то, США делает все возможное, чтобы лишить Россию и ее союзников хоть каких-то возможностей получать необходимые высокотехнологичные компоненты для их военных систем. Да и сам руководитель компании Android Technology, которая разрабатывает "Маркеры", Евгений Дудуров, хоть и заявляет о том, что санкции на его предприятие никак не повлияли, признает, что российская робототехника сможет догнать и перегнать западную только через 10-12 лет.

Сэм Бендетт напоминает историю с роботом Федором, который россияне планировали отправить в космос, но так и не смогли. Он на 80% был выполнен из импортных комплектующих, а российского в нем было только название.

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