Российский робот "Маркер" получил систему ПТРК: грозит ли это танкам ВСУ

По словам Дмитрия Рогозина, на робота установили сразу четыре модуля "Корнет".

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Бывший глава Роскосмоса, а теперь советник по технической части оккупационных войск России, Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Телеграм-канале видео с испытанием робота "Маркер". По его словам, на платформу робота установлены сразу четыре ПТРК "Корнет".

Про "Маркер" Фокус не единожды писал, а вот с системой "Корнет" наши читатели еще не знакомы. ПТРК "Корнет" разработали тульские оружейники и этот комплекс предназначен для уничтожения танков и прочей бронетехники. Причем, как заверяют разработчики, он способен пробить даже композитную броню. К тому же, "Корнет" справится даже с летящими объектами, типа вертолетов или быстро плывущими лодками.

Самая распространенная модификация "Корнет-Э" может стрелять на 5,5 километров Фото: Телеграм

На вооружении "Корнета" состоит ПТУР с двумя раскрывающимися рулями в передней части и четырьмя раскладными крыльями в хвостовой части. Управление ракетой осуществляется по лазерному лучу, что способствует высокую точность попадания и защиту от помех. Причем систему "Корнет" можно разместить не только на роботизированной платформе типа "Маркера", а еще на станке-треноге, бронемашине, танке или вертолете. Пусковое устройство имеет оптико-электронную систему наведения с дневным и ночным каналами, а также автоматический захват и сопровождение цели.

Пусковое устройство имеет оптико-электронную систему наведения с дневным и ночным каналами, а также автомат захвата и сопровождения цели. Фото: Телеграм

Что касается дальности, то по заявлению разработчиков, самая распространенная модификация "Корнет-Э" может стрелять на 5,5 километров. Самая дальнобойная модификация — "Корнет-Д". Она способна подбить цель на расстоянии до 10 километров с помощью головки самонаведения.

ПТРК "Корнет" – не самая свежая, но проверенная разработка россиян. С 1998 года он успел пройти испытания в бою в Чечне, Ираке, Ливане, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Россияне утверждают, что с его помощью удавалось подбивать даже американские танки Абрамс и израильские танки Меркава.

Впрочем, пока неизвестно, сколько роботов "Маркер" с системой "Корнет" российские оккупанты отправят в Украину. Рогозин раньше говорил об отправке самих "Маркеров", но на фронте их так и не видели.

Ранее Фокус писал, что Рогозин запугивает россиян украинскими дронам.